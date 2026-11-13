شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم سوگواری در برخی از نقاط کشور را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، کوچه و خیابان‌ها به رنگ سیاه درآمد و مردم مومن و متدین کشورمان رخت عزا به تن کردند و با حضور در حسینیه ها، مساجد و دسته جات عزاداری خیابانی در سوگ این بانوی مکرم اسلام نشستند.
شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

عزاداری مردم شهرستان اهر در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) - حسین عبادی

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پخت غذای نذری در شهر زرنق استان آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) - محمد طلوعیان

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 ماتم‌سرای فاطمه در دیزج‌دیز؛ نوای حزن و عزای بانو در آستان صاحب‌الزمان (عج)

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برگزاری مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در شهرستان لردگان از استان چهار محال وبختیاری - هاشمی

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مراسم دسته‌روی و عزاداری شهرستان مرزی در شهرستان صالح‌آباد به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) - فتح الله برومندزاده

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گزارش تصویری از احسان ۵هزار پرسی در شهر زرنق به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) - محمد طلوعیان

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سالروز شهادت ، شهادت حضرت فاطمه (س) ، مناسبت های مذهبی
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