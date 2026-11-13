باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، کوچه و خیابان‌ها به رنگ سیاه درآمد و مردم مومن و متدین کشورمان رخت عزا به تن کردند و با حضور در حسینیه ها، مساجد و دسته جات عزاداری خیابانی در سوگ این بانوی مکرم اسلام نشستند.

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عزاداری مردم شهرستان اهر در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) - حسین عبادی

گزارش تصویری از احسان ۵هزار پرسی در شهر زرنق به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) - محمد طلوعیان

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