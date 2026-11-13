باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، کوچه و خیابانها به رنگ سیاه درآمد و مردم مومن و متدین کشورمان رخت عزا به تن کردند و با حضور در حسینیه ها، مساجد و دسته جات عزاداری خیابانی در سوگ این بانوی مکرم اسلام نشستند.
شهروندخبرنگارهای ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده میکنید.
عزاداری مردم شهرستان اهر در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) - حسین عبادی
پخت غذای نذری در شهر زرنق استان آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) - محمد طلوعیان
ماتمسرای فاطمه در دیزجدیز؛ نوای حزن و عزای بانو در آستان صاحبالزمان (عج)
برگزاری مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در شهرستان لردگان از استان چهار محال وبختیاری - هاشمی
مراسم دستهروی و عزاداری شهرستان مرزی در شهرستان صالحآباد به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) - فتح الله برومندزاده
گزارش تصویری از احسان ۵هزار پرسی در شهر زرنق به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) - محمد طلوعیان
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