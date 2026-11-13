امام جمعه موقت تهران، گفت: دکترین دفاعی ایران بر یک محاسبه دقیق استوار است؛ باید هزینه تجاوز را برای مهاجم نامتناسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ در دانشگاه تهران در سالروز شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها، گفت: در هفته هوا فضا و در روز‌های شهادت پدر صنعت موشکی ایران شهید طهرانی‌مقدم قرار داریم؛ فرصت مناسبی است تا با اشاره به دستاورد‌های اقتدارآفرین فرزندان مؤمن، عالم و دلیر هوافضای سپاه، یاد مردان بزرگی، چون شهید حاجی‌زاده و شهید محمود باقری و فرماندهان سلحشور و شجاع سپاه شهید سرافراز سردار سلامی و سردار پاکپور و یکایک شهدای پرافتخار سپاه و ارتش جمهوری اسلامی را گرامی بداریم.

خطیب جمعه تهران افزود: مردان بزرگ و تاریخ‌سازی که با اندیشه و دانش، ایمان و امید، با نگاهی بلند و آینده‌ساز و فهم دقیق مسائل راهبردی حوزه امنیت و تهدید‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با الهام از استراتژی دفاعی ابلاغی رهبر شهید و اقتدارآفرین امت اسلام، در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه، ایران را به دارنده یکی از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین ذخیره‌خانه‌های موشکی امروز جهان تبدیل کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد یادآور شد: مردانی در تراز شهید طهرانی‌مقدم، حاجی‌زاده و سردار قهرمان موسوی؛ نقطه‌زن اسرائیل، با طراحی‌ها و موشک‌ها با کلاهک مانورپذیر و با تراکم آتش، موازنه قدرت را به نفع ایران و ملل مسلمان منطقه تغییر دادند.

وی تاکید کرد: دکترین دفاعی ایران یک محاسبه دقیق استوار است: باید هزینه تجاوز را برای مهاجم نامتناسب کرد و عمق راهبردی دشمن را با پرتابه‌های نقطه‌زن و کلاهک‌های مانورپذیر تا لحظه برخورد و با بالاترین تراکم آتش درهم کوبید.

امام جمعه موقت تهران گفت: موشک‌های بالستیک نقطه‌زن، رادارگریز، بقاپذیر، با کلاهک‌های سنگین و برد چند هزار کیلومتر با سوخت جامد و مایع، بلوغ فناوری ذخیره‌خانه‌های موشکی ایران را به نمایش گذاردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد افزود: تهران با پرتاب ماهواره‌های بومی به مدار زمین توسط ماهواره‌های ساخت داخل، به شمار کشور‌های محدود دارای چرخه کامل فضایی پیوست. فرزندان تربیت‌شده در دانشگاه‌های ایران و مراکز پژوهشی و فناوری کشور، چرخه کامل طراحی و ساخت ماهواره، پرتابگر، پایگاه پرتاب و ایستگاه دریافت را در دستان قدرتمند خویش دارند. پیشرفت در پرتابگر‌های فضایی به طور مستقیم توان موشکی ایران را ارتقا بخشیده است.

وی با بیان اینکه، نیروی هوا فضای ما هم آزمایشگاه فناوری‌های حساس است و هم سکوی اقتدار علمی ایرانیان و هم خالق امنیت برای ایران و ملل منطقه، گفت: راهبرد ابلاغی رهبر معظم انقلاب بر ارتقای سطح آمادگی رسمی به دست دلیرمردان سپاه و ارتش امروز تحقق یافته است. پاسخ فوری، مؤثر و متناسب با هرگونه تهدید در هر نقطه از جهان. رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه، جلوه‌ای افتخارآفرین از این آمادگی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد اضافه کرد: منطقهٔ حساس جنوب غربی آسیا در آستانهٔ تحولات بنیادین در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار گرفته است. هژمونی آمریکا و قدرت امپریالیستی غرب به صورت اصولی و با شتابی دور از انتظار رو به ضعف و رنگ باختن است.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: ایران به عنوان یک قدرت نوظهور فرهنگی، سیاسی و نظامی، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در جابه‌جایی قدرت و تغییر موازنه به نفع ملل منطقه و محور مقاومت ایفا کرده است. کوتاه شدن دست واشنگتن از ذخایر عظیم انرژی منطقه و شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای در افول قابل درک آمریکا خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد گفت: برژینسکی مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در بیش از ربع قرن در کتاب «آمریکا و بحران قدرت جهانی» می‌نویسد «موقعیت آمریکا در خاورمیانه به صورت آشکار رو به خرابی و وخیم شدن می‌رود؛ از این رو، کاهش قدرت و افول آمریکا، پایان نفوذ ژئوپولیتیکی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود.»‌ای کاش امروز می‌بود و افول امروز آمریکا را مشاهده می‌کرد.

وی بیان کرد: امام خمینی با برافراشتن پرچم اسلام و فراخوان ملت برای بازگشت به هویت دینی و اسلامی خویش، رستاخیز ملی ایرانیان را در برابر استبداد و استعمار سامان بخشید و نظام جمهوری اسلامی ایران را بنیان نهاد.

رهبر شهید انقلاب رستاخیز ملی ایرانیان را به رستاخیز جهان اسلام تبدیل کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد افزود: رهبر شهید امت، رستاخیز ملی ایرانیان را به رستاخیز جهان اسلام تبدیل کرد. معمار تمدن نوین اسلامی برای حیات عقلانی، ایمانی و اخلاقی پافشاری کرد و بر رشد و شکوفایی علمی، تولید دانش و دستیابی به فناوری‌های نوین تأکید کرد و با الهام از پیام الهام‌بخش قرآن کریم، وحدت ملی، انسجام اسلامی و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ را در اندیشه و ارادهٔ ملت بزرگ ایران و امت سرافراز اسلام جاری ساخت.

امام جمعه موقت تهران گفت: امروز آزادگان جهان در برابر پایداری و ایستادگی مردان، زنان و کودکان مقاوم و خستگی‌ناپذیر غزه، سلحشوران مقتدر حزب‌الله سر تعظیم فرود آورده‌اند و به تحسین دلیرمردان پیروز یمن ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد یادآور شد: برای تبیین دقیق تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و معادلات قدرت، جایگاه امروز ایران و آمریکا و موقعیت هیات حاکمهٔ آمریکا، مقاله‌ای از آقای مایکل فرومن، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا که یک ماه قبل انتشار یافته است؛ مختصر توضیحی درباره آن می‌دهم. او در مقالهٔ خود سخن را با این فراز آغاز می‌کند: «در هیاهوی روزانه جنگ، احساس درماندگی در آمریکا طبیعی است.» این را یک چهرهٔ دانشگاهی نمی‌گوید این را رئیس شورای روابط خارجی آمریکا می‌گوید.

وی افزود: احساس سردرگمی بعد از ۸ ماه، از نظر رئیس شورای روابط خارجی آمریکا امر طبیعی است. در ایران، احساس پیروزی، اقتدار و برنامه‌ریزی برای آینده در سطح برتر و با اقتداری بالاتر وجود دارد. او در تحلیل عوامل این سرخوردگی به اموری اشاره می‌کند که از آنها گذرا عبور می‌کنم:

۱. عملیاتی که با هدف جلوگیری از اعمال قدرت ایران بود، چه‌بسا نتیجهٔ معکوس داده باشد.

۲. از نظر او، مهم‌ترین پیامد راهبردی جنگ، ظهور قدرت نامتقارن است؛ یعنی آشکار شدن قدرت دفاعی و تهاجمی ایران. می‌گوید این مهم‌ترین پیامد جنگ برای آمریکا است؛ چنان‌که نشریهٔ «اسرائیل هیوم» می‌نویسد «قدرت موشکی ایران اسرائیل را بی‌دفاع کرده است»؛ بگوییم قدرت موشکی ایران آمریکا را هم دفاع کرده است.

امام جمعه موقت تهران گفت: او در ادامه می‌نویسد «قدرت نامتقارن به ایران این قدرت را داده است که می‌تواند بزرگ‌ترین دارایی خود، یعنی کنترل تنگهٔ هرمز را به سلاحی اقتصادی تبدیل کند و بر اقتصاد جهانی کار‌های سنگین را تحمیل بنماید.»

وی همچنین افزود: مایکل فرومن، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در ادامه می‌نویسد: «ایران دیر زمانی است که خواسته آمریکا را از منطقه بیرون کند؛ ایالات متحده در مقابل، حضور خود را در ۱۳ پایگاه در کشور‌های شریک، از جمله بحرین، کویت و قطر گسترش داده بود. ایران در جنگ رمضان این منطق را وارونه کرده است؛ کشور‌های شریک این پایگاه‌ها را برای تأمین امنیت می‌خواستند، اکنون این پایگاه‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند.»

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد خاطرنشان کرد: فرومن در ادامه نوشته است «آیا کشور‌های شریک می‌خواهند این پایگاه‌ها را بازسازی کنند و نیرو‌های آمریکایی برگردند؟» خود جواب می‌دهد: «فرآیند طولانی جمع‌کردن جنگ‌های پرهزینهٔ ۳۰ سالهٔ آمریکا با این جمع، شتاب خواهد گرفت؛ یعنی پایگاه‌های آمریکا از منطقه جمع خواهد شد.» در چنین وضعیتی، نظم منطقه‌ای را کشور‌های منطقه تعریف می‌کنند؛ این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری ساختاری بدیع و قدرتمند تبدیل گردد؛ اتحادی نظامی یا شبکه‌ای از ائتلاف‌ها میان کشور‌های همسایه که به تأمین امنیت جمعی خود متعهد باشند.

وی یادآور شد: نشست تهران با حضور وزیر دفاع عربستان، مقام ارشد اطلاعاتی کشور همسایه و دوست ترکیه، و رئیس ارتش پاکستان با دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی برای طراحی نقشه راه آینده امنیت منطقه در حول اقتداری که ایران امروز برای ملت منطقه آفریده است، آغاز راهی است که ان‌شاءالله بر اقتدار ملت اسلام خواهد افزود و امنیتی پایدار را برای ملل منطقه به ارمغان خواهد آورد و دست آمریکا و غرب را از ذخایر عظیم اقتصادی و موقعیت سیاسی منطقه قطع خواهد کرد.

حضرت زهرا (س) شخصیت نخست زنان عالم گیتی است

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد در ابتدای خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: امروز، در روز شهادت بانوی نخست عالم هستی، حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، بانویی که از نگاه قرآن کریم و پیامبر عظیم‌القدر اسلام، محدثین و راویان مکتب اهل بیت و محدثان اهل سنت و جماعت، شخصیت نخست در میان تمامی زنان در عالم گیتی است و در جایگاهی از کمال و منزلت قرار دارد که به نقل محدثین شیعه و اهل سنت، پیامبر عظیم‌القدر اسلام او را مادر خویش نامیده است.

خطیب جمعه تهران افزود: عالم بزرگوار، حضرت آیت‌الله فیروزآبادی (رضوان الله تعالی علیه)، کتبی تحت عنوان «فضایل خمسه طیبه» تدوین کرده‌اند. وی در مورد فضایل حضرت صدیقه کبری، باب‌های متعددی را تنظیم و تدوین کرده‌اند و ذیل هر باب، روایات متعددی از «صحاح سته» در فضیلت این بانوی بزرگ آورده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد تاکید کرد: یکی از ابواب، «باب کنیه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها» است که در آن، چندین روایت از کتب اهل سنت و شیعه نقل می‌کنند که «فاطمه‌ام ابیها» است. واقعاً انسان از فهم این کلام عاجز است. شخصیت اول عالم امکان، جایگاه ویژه‌ای برای مادر تعریف نموده است و او برای نخستین بار در تاریخ، دختر خود، فاطمه را «مادری خویش» نام می‌گذارد.

منبع: ایرنا