سرمربی تیم فوتبال استقلال از بازیکنان جوان آکادمی این باشگاه درخواست کرد تا در تمرینات تیم بزرگسالان حضور یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تمرینات تیم فوتبال استقلال در روز‌های اخیر تحت تأثیر غیبت تعداد زیادی از بازیکنان این تیم دنبال شده است. ۱۳ بازیکن استقلال به دلایل مختلف از جمله مصدومیت و حضور در اردو‌های تیم‌های ملی در تمرینات گروهی آبی‌پوشان حضور نداشته‌اند و همین موضوع باعث شده کادر فنی با تعداد محدودی از نفرات برنامه‌های آماده‌سازی را دنبال کند.

در چنین شرایطی سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، برای حفظ کیفیت تمرینات و استفاده از فرصت به وجود آمده، تصمیم گرفته است تعدادی از بازیکنان جوان و مستعد آکادمی باشگاه را به تمرینات تیم بزرگسالان دعوت کند تا این نفرات در کنار بازیکنان باتجربه‌تر فرصت نشان دادن توانایی‌های خود را داشته باشند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که استقلال در روز‌های اخیر با غیبت ملی‌پوشان خود در اردو‌های تیم ملی بزرگسالان، امید و جوانان ایران و همچنین تیم ملی ازبکستان روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر، مصدومیت برخی بازیکنان نیز دست کادر فنی را برای برگزاری تمرینات با ترکیب کامل بسته است.

بختیاری‌زاده با دعوت از استعداد‌های آکادمی استقلال قصد دارد علاوه بر جبران کمبود نفرات در تمرینات، شرایط فنی و بدنی بازیکنان جوان را نیز از نزدیک ارزیابی کند. حضور در تمرینات تیم بزرگسالان می‌تواند فرصت مناسبی برای این بازیکنان باشد تا توانایی‌های خود را به سرمربی نشان دهند و در صورت جلب نظر کادر فنی، در ادامه فصل شانس بیشتری برای حضور در جمع نفرات اصلی استقلال داشته باشند.

با توجه به برنامه‌های پیش روی استقلال و فشردگی مسابقات در ادامه فصل، استفاده از ظرفیت آکادمی می‌تواند یکی از راهکار‌های کادر فنی برای افزایش گزینه‌های در دسترس باشد. حالا باید دید کدام‌یک از بازیکنان جوان استقلال می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و نظر مثبت بختیاری‌زاده را برای ادامه حضور در تمرینات بزرگسالان به دست آورند.