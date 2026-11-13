باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هم‌زمان با تداوم حضور نظامی قدرت‌های خارجی در سوریه و مناقشه بر سر حاکمیت و منابع راهبردی این کشور، وزیر دفاع دولت دمشق با هیئتی از ارتش آمریکا دیدار کرد و یک ناو نظامی فرانسوی نیز در بندر لاذقیه پهلو گرفت.

نیرو‌های دریایی سوریه میزبان هیئت نظامی فرانسه به ریاست ماکارا اوک در ناو محافظ «سورکوف» بودند. وزارت دفاع سوریه اعلام کرد دو طرف درباره تقویت همکاری‌های نظامی دریایی و توسعه روابط دوجانبه گفت‌و‌گو کردند. این حضور نخستین پهلوگیری یک شناور نظامی فرانسه در بنادر سوریه توصیف شده و در چارچوب احیای مناسبات نظامی پاریس و دمشق صورت گرفته است.

در تحولی دیگر، مرهف ابوقصره، وزیر دفاع سوریه، با هیئتی از ارتش آمریکا به ریاست لیام‌ام. هالین، فرمانده کارگروه مشترک عملیات «عزم راسخ»، دیدار کرد. بر اساس اعلام وزارت دفاع سوریه، تحولات منطقه‌ای و هماهنگی‌های دوجانبه در این نشست بررسی شد، اما جزئیاتی از محور‌های مذاکرات منتشر نشد.

این تحرکات در شرایطی انجام می‌شود که آمریکا از سال ۲۰۱۴ با عنوان مبارزه با داعش در سوریه حضور نظامی دارد. استقرار نیرو‌های آمریکایی، به‌ویژه در مناطق شرقی و شمال‌شرقی، همواره با مناقشه درباره حاکمیت ملی سوریه و کنترل منابع نفت و گاز این کشور همراه بوده است. از این منظر، گسترش همکاری‌های نظامی خارجی بار دیگر نگرانی‌ها درباره استقلال تصمیم‌گیری دمشق و دسترسی به ثروت‌های ملی سوریه را برجسته می‌کند.

منبع: العربی الجدید