باشگاه خبرنگاران جوان - امید هاشمی خاتون‌آبادی در نشست با مدیران کل و بازرسان سلامت اداری دستگاه‌های تابعه وزارت کار در استان، تکریم ارباب رجوع را یکی از مولفه‌های اساسی ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه دانست و گفت: نحوه رفتار کارکنان با مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی دارد و برخورد شایسته، مسئولانه و همراه با احترام با مراجعان می‌تواند بخشی از مشکلات و دغدغه‌های آنان را کاهش دهد.

او با بیان اینکه عبور از شرایط موجود نیازمند همدلی، همکاری و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌های دستگاه اجرایی است، اظهار کرد: یکی از محور‌های مهم در این مسیر، تکریم ارباب رجوع و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی است و نظام بازرسی و نظارت نیز از شاخص‌های مهم تحقق این هدف به شمار می‌رود.

معاون نظارت و سلامت اداری مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه بازرسی نباید صرفا به بررسی عملکرد و شناسایی نقاط ضعف محدود شود، تصریح کرد: نگاه اصلی در بازرسی باید اصلاح فرآیندها، پیشگیری از بروز تخلفات، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و ارائه راهکار‌های عملی برای رفع مشکلات باشد، چراکه هدف نهایی نظارت، کمک به بهبود عملکرد دستگاه و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است.

هاشمی خاتون‌آبادی همچنین سلامت اداری را موضوعی فرابخشی دانست و بر ضرورت مشارکت هماهنگ معاونت‌ها و واحد‌های مختلف در اجرای برنامه‌های مرتبط با این حوزه تاکید کرد.

او با اشاره به اهمیت فعالیت کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، گفت: تشکیل منظم جلسات، تعیین اعضای مسئول، ابلاغ رسمی مصوبات، پیگیری اجرای تصمیمات و دریافت گزارش عملکرد، از الزامات اثربخشی این کمیته است و مصوبات آن باید از مرحله تصمیم‌گیری فراتر رفته و به اقدامات عملی و قابل ارزیابی تبدیل شود.

معاون نظارت و سلامت اداری مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مستندسازی اقدامات و پیگیری نتایج مصوبات، امکان ارزیابی دقیق عملکرد را فراهم می‌کند و مانع از آن می‌شود که تصمیمات و برنامه‌های اصلاحی صرفا در حد مکاتبات و صورت‌جلسات باقی بمانند.

هاشمی خاتون‌آبادی با اشاره به ضرورت شناسایی گلوگاه‌های فساد و نقاط آسیب‌پذیر در فرآیند‌های اداری، خاطرنشان کرد: شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، به‌ویژه در فرآیند‌هایی مانند خرید، تامین کالا و خدمات و نظارت بر اجرای قراردادها، باید با دقت دنبال شود و برای مدیریت این موقعیت‌ها، راهکار‌های مشخص، شفاف و قابل نظارت در نظر گرفته شود.

او ادامه داد: شفاف‌سازی مراحل انجام کار، مستندسازی فرآیندها، تفکیک مسئولیت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت نظارتی واحد‌های مرتبط، از جمله اقداماتی است که می‌تواند احتمال بروز تخلف را کاهش دهد و زمینه ارتقای سلامت اداری را فراهم کند.

معاون نظارت و سلامت اداری مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر ضرورت توجه به هوشمندسازی خدمات و تحول در فرآیند‌های اداری تاکید کرد و گفت: برنامه‌های مرتبط با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و در معرض آسیب، از جمله موضوعات مهمی است که باید با مشارکت بخش‌های تخصصی، استفاده از ابزار‌های هوشمند و نظارت میدانی دقیق دنبال شود.

هاشمی خاتون‌آبادی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد زمانی اعتبار دارد که مبتنی بر اطلاعات دقیق و مستند باشد، افزود: اعلام درصد پیشرفت برنامه‌ها به‌تنهایی کافی نیست و لازم است آثار واقعی اقدامات، میزان تحقق اهداف و نتایج حاصل از اجرای برنامه‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست، تکریم ارباب رجوع و افزایش سطح رضایتمندی مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه دانست و گفت: همه کارکنان باید در انجام وظایف خود، احترام به مردم، پاسخگویی مناسب و تلاش برای رفع مشکلات مراجعان را سرلوحه کار قرار دهند.

سعید بیاری افزود: مردم با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه هستند و برخورد مناسب، شایسته و در شأن آنان، در کنار پیگیری مسئولانه مطالبات و گره‌گشایی از مشکلات، از مهم‌ترین انتظاراتی است که باید در نظام اداری مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به جایگاه نظارت و بازرسی در ارتقای کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: نظارت بر عملکرد زیرمجموعه‌ها، وظیفه سازمانی هر نهاد و مجموعه‌ای است و اجرای صحیح و مستمر آن، تاثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد، شناسایی کاستی‌ها و ارتقای سطح کیفی خدمات دارد.

بیاری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نظارت برای اصلاح امور و تقویت نقاط قوت سازمانی، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف مجموعه در حوزه خدمت‌رسانی، مستلزم همراهی و همکاری همه کارکنان، مسئولیت‌پذیری در انجام وظایف و توجه جدی به مطالبات مردم است.

در این نشست، موضوعات مرتبط با سلامت اداری، اجرای مصوبات کمیته صیانت از حقوق مردم، شناسایی و مدیریت گلوگاه‌های فساد، مستندسازی اقدامات، ارتقای نظام پاسخگویی، هوشمندسازی فرآیند‌ها و بهبود عملکرد واحد‌های عمومی و تخصصی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

پیش از برگزاری این نشست معاون نظارت و سلامت اداری مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارزیابان این وزارت از بخش‌های مختلف اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس بازدید و با کارکنان و مردم گفت‌و‌گو کرده و پای صحبت آنها نشستند.

معاون نظارت و سلامت اداری مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی و بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سفری سه روزه به فارس از ادارات کل و مجموعه‌های تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان فارس بازدید و ارزیابی ادواری این ادارات را انجام خواهند داد.

منبع: اداره تعاون کار فارس