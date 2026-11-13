معاون وزارت کار بر شفاف‌سازی فرآیندهای خرید، تأمین کالا و نظارت بر قراردادها به عنوان راهکار کاهش تخلفات تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امید هاشمی خاتون‌آبادی در نشست با مدیران کل و بازرسان سلامت اداری دستگاه‌های تابعه وزارت کار در استان، تکریم ارباب رجوع را یکی از مولفه‌های اساسی ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه دانست و گفت: نحوه رفتار کارکنان با مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی دارد و برخورد شایسته، مسئولانه و همراه با احترام با مراجعان می‌تواند بخشی از مشکلات و دغدغه‌های آنان را کاهش دهد.

او با بیان اینکه عبور از شرایط موجود نیازمند همدلی، همکاری و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌های دستگاه اجرایی است، اظهار کرد: یکی از محور‌های مهم در این مسیر، تکریم ارباب رجوع و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی است و نظام بازرسی و نظارت نیز از شاخص‌های مهم تحقق این هدف به شمار می‌رود.

معاون نظارت و سلامت اداری مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه بازرسی نباید صرفا به بررسی عملکرد و شناسایی نقاط ضعف محدود شود، تصریح کرد: نگاه اصلی در بازرسی باید اصلاح فرآیندها، پیشگیری از بروز تخلفات، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و ارائه راهکار‌های عملی برای رفع مشکلات باشد، چراکه هدف نهایی نظارت، کمک به بهبود عملکرد دستگاه و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است.

هاشمی خاتون‌آبادی همچنین سلامت اداری را موضوعی فرابخشی دانست و بر ضرورت مشارکت هماهنگ معاونت‌ها و واحد‌های مختلف در اجرای برنامه‌های مرتبط با این حوزه تاکید کرد.

او با اشاره به اهمیت فعالیت کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، گفت: تشکیل منظم جلسات، تعیین اعضای مسئول، ابلاغ رسمی مصوبات، پیگیری اجرای تصمیمات و دریافت گزارش عملکرد، از الزامات اثربخشی این کمیته است و مصوبات آن باید از مرحله تصمیم‌گیری فراتر رفته و به اقدامات عملی و قابل ارزیابی تبدیل شود.

معاون نظارت و سلامت اداری مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مستندسازی اقدامات و پیگیری نتایج مصوبات، امکان ارزیابی دقیق عملکرد را فراهم می‌کند و مانع از آن می‌شود که تصمیمات و برنامه‌های اصلاحی صرفا در حد مکاتبات و صورت‌جلسات باقی بمانند.

هاشمی خاتون‌آبادی با اشاره به ضرورت شناسایی گلوگاه‌های فساد و نقاط آسیب‌پذیر در فرآیند‌های اداری، خاطرنشان کرد: شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، به‌ویژه در فرآیند‌هایی مانند خرید، تامین کالا و خدمات و نظارت بر اجرای قراردادها، باید با دقت دنبال شود و برای مدیریت این موقعیت‌ها، راهکار‌های مشخص، شفاف و قابل نظارت در نظر گرفته شود.

او ادامه داد: شفاف‌سازی مراحل انجام کار، مستندسازی فرآیندها، تفکیک مسئولیت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت نظارتی واحد‌های مرتبط، از جمله اقداماتی است که می‌تواند احتمال بروز تخلف را کاهش دهد و زمینه ارتقای سلامت اداری را فراهم کند.

معاون نظارت و سلامت اداری مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر ضرورت توجه به هوشمندسازی خدمات و تحول در فرآیند‌های اداری تاکید کرد و گفت: برنامه‌های مرتبط با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و در معرض آسیب، از جمله موضوعات مهمی است که باید با مشارکت بخش‌های تخصصی، استفاده از ابزار‌های هوشمند و نظارت میدانی دقیق دنبال شود.

هاشمی خاتون‌آبادی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد زمانی اعتبار دارد که مبتنی بر اطلاعات دقیق و مستند باشد، افزود: اعلام درصد پیشرفت برنامه‌ها به‌تنهایی کافی نیست و لازم است آثار واقعی اقدامات، میزان تحقق اهداف و نتایج حاصل از اجرای برنامه‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست، تکریم ارباب رجوع و افزایش سطح رضایتمندی مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه دانست و گفت: همه کارکنان باید در انجام وظایف خود، احترام به مردم، پاسخگویی مناسب و تلاش برای رفع مشکلات مراجعان را سرلوحه کار قرار دهند.

سعید بیاری افزود: مردم با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه هستند و برخورد مناسب، شایسته و در شأن آنان، در کنار پیگیری مسئولانه مطالبات و گره‌گشایی از مشکلات، از مهم‌ترین انتظاراتی است که باید در نظام اداری مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به جایگاه نظارت و بازرسی در ارتقای کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: نظارت بر عملکرد زیرمجموعه‌ها، وظیفه سازمانی هر نهاد و مجموعه‌ای است و اجرای صحیح و مستمر آن، تاثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد، شناسایی کاستی‌ها و ارتقای سطح کیفی خدمات دارد.

بیاری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نظارت برای اصلاح امور و تقویت نقاط قوت سازمانی، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف مجموعه در حوزه خدمت‌رسانی، مستلزم همراهی و همکاری همه کارکنان، مسئولیت‌پذیری در انجام وظایف و توجه جدی به مطالبات مردم است.

در این نشست، موضوعات مرتبط با سلامت اداری، اجرای مصوبات کمیته صیانت از حقوق مردم، شناسایی و مدیریت گلوگاه‌های فساد، مستندسازی اقدامات، ارتقای نظام پاسخگویی، هوشمندسازی فرآیند‌ها و بهبود عملکرد واحد‌های عمومی و تخصصی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

پیش از برگزاری این نشست معاون نظارت و سلامت اداری مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارزیابان این وزارت از بخش‌های مختلف اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس بازدید و با کارکنان و مردم گفت‌و‌گو کرده و پای صحبت آنها نشستند.

معاون نظارت و سلامت اداری مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی و بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سفری سه روزه به فارس از ادارات کل و مجموعه‌های تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان فارس بازدید و ارزیابی ادواری این ادارات را انجام خواهند داد.

منبع: اداره تعاون کار فارس

برچسب ها: تعاون کار و رفاه احتماعی ، گلوگاه‌های فساد ، شفاف‌سازی
خبرهای مرتبط
افتتاح استخر کارگران زاهدان پس از ۱۳ سال؛ وجود یک میلیون خانوار کارگری
۱۴۹ نیروی کار ایرانی استان جایگزین اتباع خارجی غیرمجاز شدند
تحقق حدود ۵۰ درصد تعهد اشتغال در سیستان و بلوچستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
لاله‌های گمنام بر دستان مردمی که سرما را به گرمای حضور بدل کردند
خط‌نشان توزیع برق شیراز برای سوداگران انرژی/کشف و احصای بیش از ۶۳۰ هزار کیلووات‌ساعت برق غیرمجاز
حضور پرشور مردم در تشییع شهدا یادآور روزهای دفاع مقدس است
جهش بزرگ آب‌رسانی در فارس با تصویب «طرح جامع آب»/سهم شهرستان‌های برخوردار از آب پایدار به ۸۰ درصد می‌رسد
حضور شبانه مردم در صحنه، پیام‌دهنده اقتدار و انسجام ملی اس
عضویت بیش از ۱۰۰۰ نفر در کتابخانه نسل جدید میناب طی ۲۵ روز
بهینه‌سازی بیش از ۶ هزار موتورخانه در فارس/افق ۳۰۰۰ مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر
محور کوار ـ فیروزآباد؛ پیونددهنده مرکز به دریا با اهمیت ملی
تدوین افق ۲۰ ساله توسعه شیراز با مشارکت علما و ائمه جماعات
حرم مطهر شاهچراغ (ع) غرق در ماتم فاطمی + تصاویر
آخرین اخبار
شناسایی گلوگاه‌های فساد و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی
بهینه‌سازی بیش از ۶ هزار موتورخانه در فارس/افق ۳۰۰۰ مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر
محور کوار ـ فیروزآباد؛ پیونددهنده مرکز به دریا با اهمیت ملی
تدوین افق ۲۰ ساله توسعه شیراز با مشارکت علما و ائمه جماعات
جهش بزرگ آب‌رسانی در فارس با تصویب «طرح جامع آب»/سهم شهرستان‌های برخوردار از آب پایدار به ۸۰ درصد می‌رسد
مسدود کردن روزنه‌های قاچاق سوخت ناوگان عمومی در فارس
برنامه‌ریزی برای تولید ۳۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی در فارس/ پدافند غیرعامل در توسعه زیرساخت‌های انرژی لحاظ شود
حرم مطهر شاهچراغ (ع) غرق در ماتم فاطمی + تصاویر
حضور شبانه مردم در صحنه، پیام‌دهنده اقتدار و انسجام ملی اس
عضویت بیش از ۱۰۰۰ نفر در کتابخانه نسل جدید میناب طی ۲۵ روز
خط‌نشان توزیع برق شیراز برای سوداگران انرژی/کشف و احصای بیش از ۶۳۰ هزار کیلووات‌ساعت برق غیرمجاز
لاله‌های گمنام بر دستان مردمی که سرما را به گرمای حضور بدل کردند
حضور پرشور مردم در تشییع شهدا یادآور روزهای دفاع مقدس است
وقتی «موشک قیام» در میدان معلم بر دوش اراده مردم ایستاد + فیلم
طنین نوای روضه و حضور شهید گمنام در پایگاه شهید دوران + فیلم و عکس
شیراز در عطر سوگ فاطمی و شمیم شهادت میزبان مسافران بی‌نام‌ونشان شد + فیلم
خطبه فدکیه برجسته‌ترین الگوی جهاد تبیین در تاریخ اسلام است
از افتتاح بوستان شاپرک تا اجرای ۲۹۰۰ پروژه عمرانی در کلان‌شهر شیراز
تثبیت حقوق کشاورزان فارس با سنددار شدن بیش از ۲ هزار هکتار اراضی
حضرت زهرا (س)؛ الگوی بی‌بدیل دفاع از حقیقت و جهاد تبیین
شتاب‌بخشی به ساخت زندان جدید شیراز با مولدسازی دارایی‌ها
توزیع ۴۵ هزار تن کود شیمیایی در فارس/ پشتیبانی تعاون روستایی از تولید کشاورزی