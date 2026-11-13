باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت بانوی مؤمنه و فداکار، حاجیه خانم طوبی نظری مادر بزرگوار شهیدان داریوش، کورش و ثریا خلد شرفی و همسر شهید والامقام خدا نظر خلد شرفی تصریح کرد: این بانوی صبور و پرافتخار، با تقدیم همسر و سه فرزند دلبند خود در راه آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، ایثار و بزرگواری را به یادگار گذاشت. مادری که چنین عزیزانی را در دامان خود پرورش داد و با صبوری و استواری، داغ فراق آنان را به دوش کشید، جایگاهی رفیع در پیشگاه باری تعالی خواهد داشت.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت بانوی مؤمنه و فداکار، حاجیه‌خانم طوبی نظری، مادر بزرگوار شهیدان داریوش، کورش و ثریا خلد شرفی و همسر شهید والامقام خدا نظر خلد شرفی را تسلیت می‌گویم.

این بانوی صبور و پرافتخار، با تقدیم همسر و سه فرزند دلبند خود در راه آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، ایثار و بزرگواری را به یادگار گذاشت. مادری که چنین عزیزانی را در دامان خود پرورش داد و با صبوری و استواری، داغ فراق آنان را به دوش کشید، جایگاهی رفیع در پیشگاه باری تعالی خواهد داشت.

اینجانب درگذشت این مادر گرانقدر را به مردم قدرشناس استان کرمانشاه و خانواده محترم آن مرحومه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و هم‌نشینی با فرزندان و همسر شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران