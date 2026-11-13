باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی _ ماموستا فایق رستمی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این شهر با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار غزه تصریح کرد: ساکنان این منطقه زیر بمباران، در سرما، داخل چادرها و غرق در آب روزگار می‌گذرانند و این در حالی است که مدعیان دروغین حقوق بشر در برابر این جنایات سکوت مرگباری اختیار کرده‌اند.

وی با اشاره به کارنامه سیاه دخالت‌های ایالات متحده آمریکا در ایران افزود: ایالات متحده به راحتی دست به ترور دانشمندان، جوانان و نخبگان این مرز و بوم زد، اما اگر جمهوری اسلامی ایران چنین اقدامی را در خاک آمریکا انجام می‌داد، شورای امنیت سازمان ملل تا کنون صدها قطعنامه ضد ایرانی صادر کرده بود.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشییع باشکوه پیکر سه تن از شهدا در استان کردستان گفت: استقبال پرشور و حماسی مردم ولایتمدار سنندج و دیگر شهرهای استان در آیین بدرقه این شهدا مایه افتخار و قدردانی است.

ماموستا رستمی در ادامه به مشکلات اقتصادی و گلایه‌های مردمی پرداخت و تاکید کرد: تورم و گرانی افسارگسیخته معیشت اقشار ضعیف جامعه را به تنگ آورده است و مسئولان باید با نظارت دقیق و جدی بر بازار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، بار گرانی را از دوش مردم بردارند.

وی همچنین با اشاره به مطالبات مرزنشینان خاطرنشان کرد: اجرایی شدن مناطق آزاد بانه و مریوان گره‌گشای بسیاری از معضلات اقتصادی است و راه‌اندازی این مناطق می‌تواند بساط رنج‌آور کولبری را برای همیشه جمع کند، به شرط آنکه منافع آن به طور عادلانه بین همه مردم تقسیم شود.

خطیب جمعه سنندج در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی ماموران انتظامی در برقراری امنیت و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، از خانواده‌ها و جوانان خواست با هوشیاری کامل مراقب توطئه‌های سوداگران مرگ باشند.

پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته و به مناسبت فرارسیدن سی و چهارمین هفته کتاب، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان به بیان دغدغه‌های فرهنگی پرداخت.

معصومه حسنی خوانسار با اشاره به جایگاه بی‌بدلیل کتاب در ارتقای سطح آگاهی جامعه بیان کرد: کتابخانه‌های استان با تمام توان آماده خدمت‌رسانی به عموم مردم در سنین مختلف هستند.

وی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت فرهنگی در اقصی نقاط استان یادآور شد: متاسفانه هم‌اکنون تعداد زیادی از روستاها و حتی برخی از شهرهای استان از داشتن کتابخانه محروم هستند که رفع این نابرابری نیازمند همت جمعی دستگاه‌های اجرایی و خیرین نیک‌اندیش است.