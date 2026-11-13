در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس بر روی دستان مردم شهید پرور قم تشییع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز همزمان با سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، مردم شهیدپرور استان قم با حضور پرشور در مراسم تشییع پیکر مطهر چهار شهید گمنام دفاع مقدس، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر پیکرهای مطهر این شهدای گمنام اقامه نماز کرد و پس از آن آیین تشییع شهدا با حضور اقشار مختلف مردم قم آغاز شد.



مردم ولایت‌مدار قم در حالی که پیکرهای مطهر شهدا از حرم حضرت فاطمه معصومه (س) به سمت میدان جهاد قم را بر دوش گرفته بودند، با نوای مرثیه و سینه‌زنی، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام برای خاکسپاری به شهر قنوات در بخش مرکزی استان قم منتقل شد.

استان قم در دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، ۶ هزار و ۲۵۰ شهید تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی کرده است.