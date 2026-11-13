سقوط یک دستگاه سواری سمند سورن به دره در محور سردشت به میرآباد پنج مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر اظهار کرد: ظهر امروز جمعه ۲۲ آبان‌ماه گزارش سقوط یک دستگاه خودروی سمند سورن به داخل دره در محور سردشت – میرآباد و در محدوده روستای هلوه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر اعلام شد.

محبوبی افزود: پس از دریافت گزارش بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات نلاس شهرستان سردشت به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات رهاسازی و کمک‌های اولیه پیش‌بیمارستانی را آغاز کردند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت حادثه‌دیدگان خاطرنشان کرد: این سانحه در مجموع پنج مصدوم داشت که نیروهای امدادی پس از پایدارسازی وضعیت بالینی تمامی مصدومان را جهت ادامه روند درمان به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل کردند.