پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان از اول آذر ماه امسال تغییر پیدا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سفر دو روزه به استان اردبیل در جمع خبرنگاران در اردبیل، اظهار کرد: با تسویه ۳۰ هزار میلیارد تومانی شرکت بیمه‌گر از بابت بیمه تکمیلی بازنشستگان از آذرماه شرایط جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان اعلام خواهد شد تا بر همین اساس پوشش بیمه‌ای آنها به انجام برسد.

وی بیان کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در مراجعه بازنشستگان به مراکز بیمارستانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی وجود ندارد و با توجه به تسویه حساب انجام شده شرایط برای ارائه خدمات به بیمه شدگان فراهم شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آخرین وضعیت اتصال فروشگاه‌های بزرگ و کوچک در عرضه کالا‌های مشمول کالابرگ گفت: سیاست دولت در این زمینه هیچ تغییری نیافته و در شرایط کنونی تمامی فروشگاه‌های طرف قرارداد باید عرضه کالا‌ها را انجام دهند.

میدری افزود: همچنان سیاست دولت چهاردهم حمایت از گروه‌های مختلف به ویژه اقشار آسیب پذیر است و در همه فروشگاه‌ها به ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کالابرگ انجام می‌شود و عموم مردم می‌توانند همچون ماه‌های گذشته خرید خود را بدون دغدغه انجام دهند.

وی عنوان کرد: شرایط خرید مردم نسبت به گذشته تغییری پیدا نکرده و همچنان عمده خرید مردم کالا‌های اساسی است که بخش مهمی از مشمولین کالابرگ در همان سه تا چهار روز اول خرید خود را انجام می‌دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: هنوز اطلاعاتی مبنی بر حذف مشمولین کالابرگ ارائه نشده ولی جمع‌بندی نهایی در این زمینه هم در بحث توسعه فروشگاه‌ها و هم افزایش نرخ کالابرگ در حال انجام و نهایی شدن است.

برچسب ها: بیمه تکمیلی ، کالا برگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
فرامرز
۲۲:۴۵ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
میشه بگی چه خدماتی به ملت میدهید؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
چرا هر چه به نمایندگان تماس وپی گیری میکنیم بیمه تکمیلی فرهنگیان بازنشسته‌ را باز نمی‌گذارند انصراف بدهیم ماهی ۵ تومان ۵ساله هنوز پولی ندادند بابا بگذارید انصراف بدهیم سایت نبندید به کی باید بگیم نمی‌خواهیم اگر کسی هم فاکتور داد اگر انصراف داده فاکتور از اون تاریخ انصراف به بعد را نپر دارید. به قوه قضائیه هم اطلاع داده شده ورود کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
سلام . چرا بیمه تکميلي فرهنگیان باز نشسته سایت باز نیست فرصت انصراف در همه حال باشد . من چند ماه بعداز ازدواج فرزند م ازم کسر شده حتی زنگ زدم اعلام کردم
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Germany
ناشناس
۲۱:۵۸ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
بیمه برای چی وقتی قیمت دارو وویزیت و....آزاده نمیخوایم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
من بازنشستهٔ تأمین اجتماعی‌ام؛ نه صدقه می‌خواهم، نه وعده—حقِ زندگی می‌خواهم. وقتی قدرت خرید هر روز فرو می‌ریزد، با کدام منطق افزایش حقوق را مقصر تورم می‌خوانید، اما گرانیِ مسکن و خوراک را نمی‌بینید؟ مواد ۹۶ تأمین اجتماعی، ۴۱ قانون کار و ۱۲۵ خدمات کشوری را پاسخ دهید: چرا مستمری با افت قدرت خرید ترمیم نمی‌شود؟ چرا زمان واریز حقوق آبان را اعلام نمی‌کنید؟ سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی: عدد و سند و پاسخ بدهید؛ بازنشسته را با شعار ساکت نکنید. اگر افزایش حقوق تورم‌زاست، چرا فقرِ بازنشسته راه‌حل شماست؟»
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
سازمان فنی وحرفه ای رو چرا منحل نمیکنی؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
علی اصغر فراهانی
۲۱:۰۰ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
کاش برای قطع کردن کلابرگ به درستي برسی کنید تا به‌ ناحق کلابرگ یک بازنشته جانباز یک خودروی 83 ودارای بیماری های قلبی ریوی اعصاب بدون هیچ سند مالکیت را قطع نمی کردید
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Iran (Islamic Republic of)
شهناز جوادی
۲۰:۵۸ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
درآبان ماهکالا برگ من حذف شده
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Iran (Islamic Republic of)
فرزاد زرین کلاه
۲۰:۵۵ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
تو اسفندماه سال گذشته هم صحبت گرم و گیرایی کردی و قرار بر این شد اگه افزایش قیمتها ادامه داشت و دولت توان کنترل بازار را از دست داد #در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ حقوق کارگران مظلوم زحمت‌کش زیر خط فقر برده شده توسط دولت و مجلس را هم افزایش دهد اما انگار به فراموشی سپردید و بیتفاوت بودید نسبت به این مهم که معیشت کارگران و هزینه امرار معاششان به بالای ۷۰،۸۰ میلیون رسيده #اما همان حقوق ۲۳،۲۴ میلیون مصوب سال گذشته را دریافت میکنند #
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
باگرانی شدید،کمبود،وحقوق نصف زیر ۲۰ تومان چرا نمیتوانیم،فرم خود اضهاری کالا برگ پر کنیم.وتعلق نمیکیرد.؟!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
برادرعزیزچرا مقرری بیکاری ما رو نمیریزین همه بانکارواریزشده الا بانک رفاه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
مبلغ بیمه عمر بسیار ناچیز است
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۷:۲۶ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
فقط حسن بیمه تکمیلی پولش تو جیب بیمه میره جون میکنه میخواد پول بده از ۴ میلیون یک ملیون داده تازه دندونم اصلا بیمه نیست بابتش پولی نمیده بیمه چرتیه
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۷:۲۰ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
بیمه تکمیل درمان بازنشسته ها را هم دیدیم که چگونه هست. فقط یکبار پول تصویربرداری را می پردازند، بعد از اون باید از جیب بازنشسته پرداخت گردد و دیگر نتواند برای تکمیلی باقی تصویربرداری اقدام نماید.
هزینه بیمارستان هم، مثلا پدر بنده یک بازنشسته کشوری هست. برای عمل تومور سینوزیت سر و صورت، فقط بیمه 30 میلیون تقبل کرده و 27 میلیون را از جیب مبارک با فروختن پس اندازهایش پرداخت کرده. حالا تا ترخیص معلوم نیست چقدر دیگر باید خرج کند. خجالت کامل بکشید. خودتان راحت از بیت المال استفاده می کنید ولی بازنشسته باید گدایی بکند.
ممکلتی که این همه ثروت خدادادی دارد. وضع مردم بخصوص بازنشسه هایش باید اینگونه باشد.
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Hong Kong
ناشناس
۱۷:۲۰ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
متأسفانه در استان های محروم مثل سیستان و بلوچستان که پراکندگی شهرستان ها با فاصله خیلی طولانی به عنوان مثال از چابهار تا زاهدان و زابل فقط یک مرکز طب تصویری مدرس در زاهدان قرارداد دارد و هیچ جای دگه آزاد حساب میشه و قرارداد ندارن . اونم فقط در زمینه سونو گرافی و طب تصویری ، نه درمانگاهها و نه بیمارستان ها هیچ کدوم با آتیه سازان حافظ قرارداد ندارد . من چند ماه پیش عمل جراحی دندان میخواستم انجام بدم هیچ یک از مراکز استان قرارداد نداشت تا جایی که من پرسیدم
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