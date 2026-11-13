باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سفر دو روزه به استان اردبیل در جمع خبرنگاران در اردبیل، اظهار کرد: با تسویه ۳۰ هزار میلیارد تومانی شرکت بیمه‌گر از بابت بیمه تکمیلی بازنشستگان از آذرماه شرایط جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان اعلام خواهد شد تا بر همین اساس پوشش بیمه‌ای آنها به انجام برسد.

وی بیان کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در مراجعه بازنشستگان به مراکز بیمارستانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی وجود ندارد و با توجه به تسویه حساب انجام شده شرایط برای ارائه خدمات به بیمه شدگان فراهم شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آخرین وضعیت اتصال فروشگاه‌های بزرگ و کوچک در عرضه کالا‌های مشمول کالابرگ گفت: سیاست دولت در این زمینه هیچ تغییری نیافته و در شرایط کنونی تمامی فروشگاه‌های طرف قرارداد باید عرضه کالا‌ها را انجام دهند.

میدری افزود: همچنان سیاست دولت چهاردهم حمایت از گروه‌های مختلف به ویژه اقشار آسیب پذیر است و در همه فروشگاه‌ها به ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کالابرگ انجام می‌شود و عموم مردم می‌توانند همچون ماه‌های گذشته خرید خود را بدون دغدغه انجام دهند.

وی عنوان کرد: شرایط خرید مردم نسبت به گذشته تغییری پیدا نکرده و همچنان عمده خرید مردم کالا‌های اساسی است که بخش مهمی از مشمولین کالابرگ در همان سه تا چهار روز اول خرید خود را انجام می‌دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: هنوز اطلاعاتی مبنی بر حذف مشمولین کالابرگ ارائه نشده ولی جمع‌بندی نهایی در این زمینه هم در بحث توسعه فروشگاه‌ها و هم افزایش نرخ کالابرگ در حال انجام و نهایی شدن است.