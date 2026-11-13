باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - اختلافات حقوقی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس بر سر پرونده یاسر آسانی وارد مرحله تازه‌ای شده است و این بار مدیران باشگاه استقلال قصد دارند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی خود، شکایتی را علیه رقیب سنتی مطرح کنند؛ شکایتی که در صورت اثبات تخلف احتمالی پرسپولیس می‌تواند تبعات انضباطی برای این باشگاه به همراه داشته باشد.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، مدیران استقلال در روز‌های اخیر تیم حقوقی جدیدی را برای بررسی ابعاد پرونده یاسر آسانی به کار گرفته‌اند تا با جمع‌آوری مستندات و بررسی مکاتبات و مذاکرات صورت‌گرفته، زمینه طرح شکایت رسمی علیه باشگاه پرسپولیس را فراهم کنند. محور اصلی این پیگیری‌ها، موضوع مذاکره مدیران پرسپولیس با آسانی در مقطعی است که این بازیکن به دلیل اختلافات قراردادی از ایران خارج شده بود.

استقلالی‌ها معتقدند در شرایطی که یاسر آسانی همچنان بازیکن تحت قرارداد این باشگاه محسوب می‌شد، هرگونه مذاکره باشگاه دیگر با این بازیکن می‌تواند از منظر مقررات نقل‌وانتقالاتی و انضباطی فوتبال مورد بررسی قرار بگیرد. به همین دلیل، مدیران آبی‌پوش قصد دارند با ارائه مدارک و مستندات مربوط به این مذاکرات، موضوع را از مسیر مراجع قانونی فوتبال پیگیری کنند.

در واقع استقلالی‌ها که طی ماه‌های گذشته درگیر شکایت پرسپولیس و برخی باشگاه‌های دیگر درباره وضعیت قراردادی و مجوز بازی آسانی بودند، حالا قصد دارند از موضع دفاعی خارج شوند و با طرح شکایت متقابل، رقیب سنتی خود را درگیر یک پرونده حقوقی کنند. هدف نهایی مدیران استقلال از این اقدام، اثبات تخلف احتمالی پرسپولیس و استفاده از ضمانت‌های اجرایی مقررات انضباطی برای اعمال محرومیت نقل‌وانتقالاتی علیه این باشگاه است.

ماجرای یاسر آسانی از زمانی به یکی از موضوعات جنجالی فوتبال ایران تبدیل شد که این بازیکن پس از اختلاف با مدیران استقلال بر سر مطالبات مالی و موضوع فسخ قرارداد، مدتی از ایران خارج شد و سپس بار دیگر به جمع آبی‌پوشان بازگشت. در آن مقطع، مسئله بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال و چگونگی ادامه همکاری این بازیکن با باشگاه به یکی از محور‌های اصلی اعتراض رقبا تبدیل شد.

باشگاه پرسپولیس نیز با طرح شکایت درباره حضور آسانی در ترکیب استقلال، خواستار بررسی وضعیت قراردادی و مجوز بازی این بازیکن شد. با این حال، شکایت‌های مطرح‌شده علیه استقلال و آسانی در کمیته انضباطی و سپس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به نتیجه مورد نظر شاکیان نرسید و آرای صادرشده به سود استقلال باقی ماند.

پرسپولیسی‌ها پس از صدور رأی کمیته استیناف اعلام کردند که قصد دارند پرونده را از طریق دادگاه بین‌المللی ورزش (CAS) دنبال کنند. به این ترتیب، اختلاف بر سر وضعیت آسانی همچنان یکی از پرونده‌های حقوقی مهم میان دو باشگاه محسوب می‌شود.

نکته مهم در شکایت احتمالی استقلال، موضوع مذاکره مدیران پرسپولیس با یاسر آسانی در دوران خروج این بازیکن از ایران است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آسانی در مصاحبه‌های خود به دریافت پیشنهاد مذاکره از سوی مدیران پرسپولیس اشاره کرده و استقلالی‌ها نیز مدعی هستند برای اثبات این موضوع اسناد و مدارکی در اختیار دارند.

مدیران استقلال قصد دارند این مستندات را در اختیار تیم حقوقی جدید باشگاه قرار دهند تا از نظر مقررات مربوط به اغوای بازیکن و مذاکره با بازیکن تحت قرارداد، مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. در صورت احراز تخلف و پذیرش ادله از سوی مراجع رسیدگی‌کننده، باشگاه استقلال امیدوار است بتواند از این طریق حکم انضباطی علیه پرسپولیس دریافت کند.

یکی از مهم‌ترین اهداف استقلال از ورود به این پرونده، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اعمال محرومیت نقل‌وانتقالاتی علیه پرسپولیس است. مدیران آبی‌پوش امیدوارند در صورت اثبات تخلف احتمالی و احراز شرایط قانونی، پرونده به صدور رأی انضباطی منجر شود و پرسپولیس با محدودیت در جذب بازیکن مواجه شود.

البته باید توجه داشت که صرف طرح شکایت یا ارائه مستندات به معنای صدور حکم محرومیت نیست و تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده مراجع ذی‌صلاح فدراسیون فوتبال خواهد بود. همچنین نوع تخلف احتمالی و ضمانت اجرایی آن باید بر اساس مقررات مربوطه بررسی شود.

به این ترتیب، پرونده یاسر آسانی که در ماه‌های گذشته بیشتر از سوی پرسپولیس علیه استقلال دنبال می‌شد، حالا می‌تواند به عرصه تقابل حقوقی دو باشگاه تبدیل شود؛ تقابلی که آبی‌پوشان امیدوارند نتیجه آن نه‌تنها به دفاع از مواضع باشگاه در پرونده آسانی، بلکه به ایجاد محدودیت نقل‌وانتقالاتی برای رقیب سنتی‌شان منجر شود.