هواشناسی گیلان از استقرار هوای غالباً پایدار در استان تا بعد از ظهر یکشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی گفت : آسمان گیلان تا بعدازظهر یکشنبه غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها، وزش باد جنوبی گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود.محمد دادرس افزود : در این مدت، دمای هوا در روز به‌طور نسبی افزایش می‌یابد و در برخی مناطق ساحلی و جلگه‌ای نیز شرایط برای شکل‌گیری مه فراهم است.

وی با اشاره به تغییر شرایط جوی از عصر یکشنبه گفت: با شمالی شدن جریانات هوا و نفوذ سامانه بارشی، آسمان استان ابری و مه‌آلود می‌شود و کاهش دما، وزش باد شمالی، بارش باران و رعدوبرق تا روز سه‌شنبه دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته دیلمان با ۴ درجه سلسیوس سردترین منطقه استان بود و صومعه‌سرا با ۲۱ درجه بیشترین دمای استان را داشته است افزود: ارتفاع موج دریای خزر نیز بین ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر پیش‌بینی شده که بر این اساس، شرایط دریا برای فعالیت‌های دریانوردی و صیادی تا روز یکشنبه مناسب است.