باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی ـ سنندج از نخستین ساعت‌های صبح، میدان آزادی سنندج آرام‌آرام رنگ‌وبوی دیگری گرفت. مردم یکی‌یکی به جمعیتی پیوستند که برای استقبال از سه مهمان آسمانی آمده بودند؛ سه شهید گمنام که سال‌ها پیش در دفاع از این سرزمین به شهادت رسیدند و امروز نامشان هنوز برای بسیاری ناشناخته است، اما یاد و راهشان در میان مردم زنده مانده است.

خانواده‌ها در کنار جوانان و کودکان در میدان حضور داشتند. مقصد، اردوگاه سلیمان‌خاطر بود؛ جایی که قرار بود پیکر یکی از شهدا پس از سال‌ها دوری از وطن آرام بگیرد. جمعیت با پای پیاده مسیر تشییع را آغاز کرد و مردم، پیکر‌هایی را بدرقه می‌کردند که هر کدام قصه‌ای از روز‌های دفاع و ایثار در دل داشتند.

این مراسم در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد؛ روز‌هایی که حال‌وهوای معنوی آن با حضور پیکر‌های شهدای گمنام و همراهی مردم سنندج پیوند خورده بود.

سه زندگی ناتمام در مسیر دفاع از ایران

در میان سه پیکر تشییع‌شده، سه سن متفاوت دیده می‌شود؛ ۱۷، ۱۸ و ۲۷ سال. سه جوان که هر کدام می‌توانستند سال‌های طولانی دیگری را در کنار خانواده و دوستان خود زندگی کنند، اما راهی جبهه شدند و جانشان را برای دفاع از میهن فدا کردند.

یکی از این شهدا در ۱۷ سالگی به شهادت رسیده است؛ سنی که برای بسیاری از جوانان، زمان تجربه نخستین آرزو‌ها و تصمیم‌های مهم زندگی است. شهید دیگر تنها ۱۸ سال داشت و در سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی قلاویزان، در جریان تک مستقیم دشمن به شهادت رسید.

شهید سوم نیز ۲۷ ساله بود؛ جوانی که می‌توانست سال‌های دیگری از زندگی را تجربه کند، اما سرنوشتش با دفاع از ایران گره خورد.

این سه سن، تنها عدد‌هایی در معرفی شهدای گمنام نیستند؛ یادآور نسلی هستند که در روز‌های سخت جنگ، فرصت‌های زندگی را کنار گذاشتند تا از سرزمین خود دفاع کنند. آنان رفتند و سال‌ها بعد، پیکرهایشان در میان مردمی قرار گرفت که شاید هیچ خاطره مستقیمی از آن روز‌ها نداشته باشند، اما نام شهید و معنای فداکاری را می‌شناسند.

از انتظار خانواده‌ها تا بدرقه مردم

یکی از تأمل‌برانگیزترین وجوه شهدای گمنام، ناشناخته ماندن هویت آنان است. پشت هر پیکر، داستان خانواده‌ای قرار دارد؛ پدر و مادری که شاید سال‌ها در انتظار خبری از فرزندشان مانده باشند و خانه‌ای که جای خالی یک جوان در آن هیچ‌گاه فراموش نشده است.

امروز مردم سنندج در حالی پیکر این سه شهید را بدرقه کردند که بسیاری از آنان نه نامی از این جوانان می‌دانستند و نه چهره‌ای از آنان به یاد داشتند. با این حال، حضورشان نشان داد که برای احترام به فداکاری یک انسان، لزوماً نباید او را از نزدیک شناخته باشیم.

در این میان، حضور کودکان و نوجوانان در کنار خانواده‌ها نیز قابل توجه بود. نسلی که جنگ را تجربه نکرده و روایت آن روز‌ها را بیشتر از زبان دیگران شنیده است، امروز در فاصله‌ای نزدیک با پیکر شهدایی قرار گرفت که هم‌سن‌وسال برخی از جوانان امروزی بودند.

اردوگاه سلیمان‌خاطر؛ مقصد آخرین بدرقه

حرکت مردم از میدان آزادی به سمت اردوگاه سلیمان‌خاطر، پایان مسیر تشییع سه شهید گمنام بود؛ اما سرنوشت پیکر‌ها پس از این مراسم یکسان نبود.

پیکر یکی از شهدا در اردوگاه سلیمان‌خاطر سنندج به خاک سپرده شد و این شهر میزبان ابدی یکی از فرزندان گمنام ایران شد. دو شهید دیگر نیز پس از تشییع برای انتقال به تهران بدرقه می‌شوند.

در میان این سه شهید، پیکر جوانی که در ۱۸ سالگی و در منطقه عملیاتی قلاویزان به شهادت رسیده بود، در خاک سنندج آرام گرفت؛ جوانی که سال‌ها پس از شهادت، در شهری به خاک سپرده شد که مردمش امروز برای استقبال و بدرقه او گرد هم آمده بودند.

روایت ایثار برای نسلی که جنگ را ندیده است

تشییع شهدای گمنام تنها بازگشت پیکر چند رزمنده به شهر‌ها و محل آرامگاهشان نیست؛ فرصتی است برای بازخوانی بخشی از تاریخ که با زندگی و سرنوشت هزاران جوان ایرانی پیوند خورده است.

شاید بسیاری از حاضران در مراسم امروز، روز‌های دفاع مقدس را به یاد نداشته باشند؛ شاید کودکان حاضر در جمعیت هنوز درکی کامل از سال‌های جنگ و سختی‌های آن نداشته باشند، اما دیدن پیکر سه جوان که در راه دفاع از کشور جان باخته‌اند، می‌تواند آغاز پرسش‌هایی درباره گذشته و چرایی فداکاری آنان باشد.

سنندج امروز به احترام سه شهید گمنام ایستاد؛ یکی از آنان را در آغوش خاک خود جای داد و دو شهید دیگر را بدرقه کرد. نام این جوانان هنوز برای بسیاری ناشناخته است، اما مسیر زندگی‌شان در دفاع از ایران، روایتی است که با گذشت سال‌ها همچنان برای نسل‌های بعد بازگو خواهد شد.