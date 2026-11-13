گروسی خواستار بازگشت تدریجی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران شد؛ درخواستی که بدون توجه به پیامد‌های حملات نظامی و ملاحظات امنیتی تهران، با چالش‌هایی روبه‌رو است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از ایران خواسته است با برداشتن گام‌هایی تدریجی و فنی، زمینه بازگشت بازرسان این نهاد به برخی تأسیسات هسته‌ای را فراهم کند؛ درخواستی که در شرایط تداوم اختلافات بر سر نحوه اجرای تعهدات و پیامد‌های تحولات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح شده است.

گروسی در گزارشی از آژانس اعلام کرده است که ایران می‌تواند با انجام اقدام‌های فنی و مرحله‌ای، شرایط لازم برای بازگشت بازرسان را فراهم کند.

آژانس همچنین  مدعی شده است که به دلیل محدودیت دسترسی، اطلاعاتی درباره محل دقیق این تأسیسات و وضعیت مواد هسته‌ای احتمالی در آن در اختیار ندارد.

با این حال، طرح این نگرانی‌ها بدون توجه به شرایطی که پس از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران و آسیب به زیرساخت‌های مرتبط ایجاد شده، نمی‌تواند مبنای ارزیابی کامل وضعیت همکاری‌های تهران و آژانس باشد. ایران همواره بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود و حق استفاده از فناوری هسته‌ای در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده است.

از سوی دیگر، همکاری‌های پادمانی و دسترسی‌های نظارتی باید بر اساس تعهدات قانونی، ملاحظات امنیتی و شرایط واقعی تأسیسات انجام شود. انتظار همکاری بیشتر از ایران نیز مستلزم رویکردی فنی، بی‌طرفانه و پرهیز از سیاسی‌کاری در گزارش‌های آژانس است.

در این چارچوب، احیای همکاری‌ها زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که نگرانی‌های مشروع ایران درباره امنیت تأسیسات هسته‌ای و پیامد‌های اقدامات نظامی علیه آن نیز مورد توجه قرار گیرد و اصل تعهدات متقابل رعایت شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: رافائل گروسی ، برنامه هسته ای ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
اومد سریع دستگیرش کنید کی به کیه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
هر موقع خسارت ایران رو پرداخت کردی بعد بیا التماس کن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
گروسی تو که فوانین پادمان را زیر پا میگذاری و سایقه ایی عمل میکنی ،پس باز هم میتونی این رفتارها به هر بهانه ایی ادامه بدهی در جهت رصایت امریکای صهیون ،، تا وقتی تو مسول باشی نه ،،،،
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
گروسی غلط کرده موش موذی
۰
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Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۱۷:۱۱ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
امیدوارم کسی در ایران به حرف های این جاسوس توجه نکند
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
حرامزاده جاسوس یهود
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۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
نه بابا پاشو بیا حتما کارت داریم اصلن دنبالت بودیم ما
۰
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
گروسی غلط کرد....
آشغالِ کثیفِ جاسوس ...
۰
۳۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
خفه شو موش کثیف .
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۳۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
به این حرامزاده ها نباید اعتماد دوباره کرد
۰
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
بیخود
اول حمله به مراکز اتمی ایران را باید بصورت رسمی محکوم کند.
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۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
گروسی، ترامپ، نتانیاهو، هر سه برای ما یکی هستند و هم جنایتکار هستند
۰
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
گروسی در جنگ ایران شریک جرم جنایت های آمریکا، رژیم صهیونیستی، اروپا و ناتو بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
‏ترامپ باید به عنوان جنایتکار جنگی شناسایی و محاکمه شود
ترامپ به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود.
که محاکمه ترامپ به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.
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