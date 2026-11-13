باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از ایران خواسته است با برداشتن گام‌هایی تدریجی و فنی، زمینه بازگشت بازرسان این نهاد به برخی تأسیسات هسته‌ای را فراهم کند؛ درخواستی که در شرایط تداوم اختلافات بر سر نحوه اجرای تعهدات و پیامد‌های تحولات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح شده است.

گروسی در گزارشی از آژانس اعلام کرده است که ایران می‌تواند با انجام اقدام‌های فنی و مرحله‌ای، شرایط لازم برای بازگشت بازرسان را فراهم کند.

آژانس همچنین مدعی شده است که به دلیل محدودیت دسترسی، اطلاعاتی درباره محل دقیق این تأسیسات و وضعیت مواد هسته‌ای احتمالی در آن در اختیار ندارد.

با این حال، طرح این نگرانی‌ها بدون توجه به شرایطی که پس از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران و آسیب به زیرساخت‌های مرتبط ایجاد شده، نمی‌تواند مبنای ارزیابی کامل وضعیت همکاری‌های تهران و آژانس باشد. ایران همواره بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود و حق استفاده از فناوری هسته‌ای در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده است.

از سوی دیگر، همکاری‌های پادمانی و دسترسی‌های نظارتی باید بر اساس تعهدات قانونی، ملاحظات امنیتی و شرایط واقعی تأسیسات انجام شود. انتظار همکاری بیشتر از ایران نیز مستلزم رویکردی فنی، بی‌طرفانه و پرهیز از سیاسی‌کاری در گزارش‌های آژانس است.

در این چارچوب، احیای همکاری‌ها زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که نگرانی‌های مشروع ایران درباره امنیت تأسیسات هسته‌ای و پیامد‌های اقدامات نظامی علیه آن نیز مورد توجه قرار گیرد و اصل تعهدات متقابل رعایت شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه