باشگاه خبرنگاران جوان - کیتا اوهاشی نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران در دیدار با یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، با اشاره به ظرفیت‌های این شهر در حوزه خدمات اجتماعی و سالمندی، اظهار کرد: در چارچوب برنامه‌های شهر دوستدار سالمند، شهر‌هایی در ایران برای اجرای برنامه‌های مرتبط انتخاب شده‌اند که تبریز یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در این زمینه به شمار می‌رود.

وی با ابراز خرسندی از اقدامات شهرداری تبریز در ایجاد پاتوق‌های سالمندی، افزود: در بازدید از این مراکز، شاهد شکل‌گیری فضا‌های اجتماعی ارزشمندی بودیم که زمینه حضور فعال، مشارکت اجتماعی و تعامل بیشتر سالمندان را فراهم کرده است.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران با تأکید بر نقش پاتوق‌های سالمندی در ارتقای کیفیت زندگی این قشر، گفت: این مراکز علاوه بر کمک به پیشگیری از انزوای اجتماعی و گسترش روابط میان سالمندان، می‌توانند در تقویت ارتباطات بین‌نسلی و جلوگیری از گسست میان نسل‌ها نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

اوهاشی، تجربه شهرداری تبریز در این حوزه را موفق ارزیابی کرد و افزود: این الگو قابلیت معرفی و بهره‌برداری در سایر شهر‌ها را نیز دارد.

وی همچنین با اشاره به تجربیات بین‌المللی در حوزه سالمندی، اظهار کرد: سازمان ملل متحد در کشور‌های مختلف، تجربه‌های موفق و نوآورانه‌ای را در زمینه پاسخگویی به نیاز‌های سالمندان شناسایی و مستندسازی کرده است که در برخی از آنها از فناوری‌های نوین برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان استفاده می‌شود.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران ادامه داد: آمادگی داریم این تجربیات و دستاورد‌ها را در اختیار مدیریت شهری تبریز قرار دهیم تا زمینه بهره‌گیری از آنها در برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با سالمندی فراهم شود.

اوهاشی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تبریز در حوزه‌های مختلف، گفت: توسعه همکاری‌های مشترک میان نهاد‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شهرداری تبریز می‌تواند دستاورد‌های مؤثری در ارتقای خدمات و زیرساخت‌های شهر دوستدار سالمند به همراه داشته باشد.

وی همچنین از تلاش برای شکل‌گیری همکاری‌های علمی منطقه‌ای در حوزه سالمندی خبر داد و افزود: در تلاش هستیم با همکاری پژوهشگاه سالمندی تبریز، زمینه تشکیل یک کنسرسیوم علمی با مشارکت کشور‌های همسایه را فراهم کنیم تا از طریق تبادل دانش، تجربه و ظرفیت‌های پژوهشی، گام‌های مؤثری برای مواجهه با چالش‌های سالمندی و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان برداشته شود.