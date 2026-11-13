مسئول روابط عمومی اورژانس استان اصفهان اعلام کرد: در پی بارش برف و جاری شدن سیلاب در منطقه پشتکوه فریدونشهر، نیرو‌های اورژانس برای نجات جان یک بیمار با عملیاتی ۱۲ ساعته و عبور از مسیر‌های دشوار، موفق به دسترسی و امدادرسانی به وی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  عباس عابدی مسئول روابط عمومی اورژانس استان اصفهان از عملیات دشوار نیرو‌های اورژانس برای دسترسی به یک بیمار ۲۱ ساله دیالیزی در روستای کلوسه، واقع در منطقه پشتکوه فریدونشهر خبر داد.

وی افزود: این بیمار که ۲۰ آبان ماه جاری به‌دنبال تأخیر در انجام دیالیز، دچار ضعف و بی‌حالی و تنگی نفس شدید شده بود، به خدمات درمانی فوری نیاز داشت.

وی ادامه داد: پس از اعلام وضعیت بیمار به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵، نیرو‌های امدادی با وجود بارندگی شدید، ریزش سنگ و بارش سنگین برف، عملیات دسترسی به بیمار را آغاز کردند.

سخنگوی مرکز پیش‌بیمارستانی استان اصفهان بیان کرد: شرایط نامساعد جوی، مسیر امدادرسانی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده بود، اما تلاش کارشناسان اورژانس از نیمه‌شب تا ظهر برای نجات بیمار ادامه یافت.

عابدی خاطرنشان کرد: سرانجام نیرو‌های اورژانس پس از عبور از مسیر‌های کوهستانی و صعب‌العبور، به بیمار دسترسی پیدا کردند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، وی را برای ادامه روند درمان به بیمارستان رسول اکرم (ص) فریدونشهر انتقال دادند.

برچسب ها: اورژاس ، برف و باران شدید
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