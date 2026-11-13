آرامش نسبی هوای کردستان تا اواخر هفته؛ احتمال بارش پراکنده در مناطق شمالی و غربی

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - خه‌بات قمری اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، از امروز جمعه تا اواخر وقت روز یکشنبه، شرایط جوی استان نسبتاً پایدار و آرام خواهد بود، هرچند در برخی نقاط استان احتمال شکل‌گیری غبار صبحگاهی وجود دارد.

وی افزود: از اواخر وقت یکشنبه تا صبح دوشنبه، با عبور موجی ضعیف از سطح منطقه، در برخی نقاط استان به‌ویژه نیمه شمالی و غربی، بارش‌های پراکنده و ضعیف تا متوسط باران و در ارتفاعات مرتفع بارش برف دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان کردستان با اشاره به وضعیت دمایی استان در روز‌های آینده گفت: دمای هوا طی سه روز آینده حدود ۲ تا چهار درجه افزایش می‌یابد.

قمری ادامه داد: در روز‌های جمعه تا سه‌شنبه (۲۲ تا ۲۶ آبان‌ماه)، آسمان استان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.