باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسن مدرسی امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش مرکزی یزد با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: راه نجات انسان در نوع نگاه او قرار دارد و با تغییر نگاه، مسیر نجات نیز تغییر می‌کند؛ افرادی که خداوند را بزرگ می‌بینند، تمام مشکلات و سختی‌ها در نگاهشان کوچک می‌شود.

وی افزود: درک عظمت خداوند دارای سطوح مختلفی است و یکی از راه‌های رسیدن به این درک، نگاه عمیق به دنیا است؛ همچنین خودبزرگ‌بینی مانع شناخت و درک عظمت پروردگار می‌شود.

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد در خطبه دوم نماز جمعه، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) عنوان کرد: حضرت زهرا (س) قله خیر و برکت بودند و حقیقت وجودی ایشان فراتر از زمان زندگی آن حضرت است.

مدرسی با اشاره به جای خالی رهبر شهید انقلاب در مراسم فاطمیه امسال بیان کرد: باید از خود بپرسیم رهبر شهید انقلاب در ایام فاطمیه چه برنامه‌ها و اقداماتی داشتند که سرانجام توفیق شهادت نصیب ایشان شد.

وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مورد توجه رهبر شهید انقلاب در ایام فاطمیه را مسئولیت‌آفرینی دانست و گفت: این مراسم‌ها صرفاً نقش مسکن و تسکین‌دهنده نداشتند، بلکه بر مسئولیت‌پذیری تأکید می‌کردند؛ مسئولیت‌پذیری به معنای تعهد و عملگرایی است و این ویژگی از سیره حضرت زهرا (س) سرچشمه می‌گیرد.

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاجعه انسانی در غزه و لبنان اظهار کرد: برای درک ابعاد این بحران و فاجعه انسانی در قرن بیست‌ویکم، ابتدا باید نسبت به آمار‌های اعلام‌شده شناختی درست و واقعی داشته باشیم.

وی با انتقاد از رفتار مدعیان انسانیت در قبال مردم مظلوم منطقه افزود: کمک مالی به غزه بدون اعمال فشار سیاسی، مشکلات این مردم را برطرف نخواهد کرد و همه ما در قبال این مسئله مسئولیت داریم. همچنین حماس روز‌های ۲۲ تا ۲۴ آبان را عرصه همبستگی با مردم مظلوم غزه اعلام کرده است و ما نیز باید به اندازه توان خود در این زمینه اقدام کنیم.

مدرسی با اشاره به تشییع شهدای گمنام در سراسر کشور تأکید کرد: عزت و قدرت امروز کشور حاصل فداکاری افرادی است که پیکر‌های مطهرشان با عنوان شهدای گمنام بر دستان مردم تشییع می‌شود و نسل جوان نیز باید اهمیت و جایگاه این فداکاری‌ها را به‌خوبی درک کند.

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد با اشاره به خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) اظهار کرد: یکی از شگرد‌های جنگ نرم دشمن برای مقابله با حاکمیت دینی در ایران، مبارزه با دین و مظاهر دینی است. اگر مردم جامعه‌ای به رفتار‌های خارج از عرف و حیا عادت کنند، زمینه تضعیف دین در آن جامعه فراهم می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه عملی به اعتلای فرهنگی تصریح کرد: مسئولان کشور و استان باید برای تحقق اعتلای فرهنگی استمرار و جدیت داشته باشند و بدانند که این موضوع تنها با طرح مباحث نظری به نتیجه نمی‌رسد، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات عملی است.

مدرسی در پایان با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر یزد گفت: باید اهمیت مطالعه کتاب فیزیکی در شرایطی که رسانه‌های مختلف حجم گسترده‌ای از اطلاعات را در اختیار مردم قرار می‌دهند، برای همگان تبیین شود. فاصله گرفتن از فضای مجازی و پناه بردن به کتاب می‌تواند آرامش متفاوتی برای خواننده به همراه داشته باشد.

منبع؛ روابط عمومی