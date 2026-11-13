نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه حضرت زهرا (س) اسوه جهان بشریت است، گفت: جوانان و نوجوانان با بهره گیری از زندگی نامه ائمه اطهار (ع) در برابر توطئه‌های دشمنان واکسینه خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛سمیه بشارتی - آیت الله فلاحتی ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره) رشت ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س) اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا ( س) نمونه ای از عالم خلقت و الگوی بشریت در جهان اسلام است.

نماینده ولی فقیه در گیلان بابیان اینکه بانوان امروز باید با مطالعه زندگی حضرت زهرا ( س) و منش این بانوی بزرگوار را در زندگی خود سر لوحه قرار دهند، افزود : بی توجهی به دین مبین اسلام و الگوهای ارزشمند چون ائمه اطهار ( ع) جوانان را به سمت غرب  فرهنگ بی بند بار گرایش پیدا می کنند.‌

وی با اشاره به اینکه جوانان را با زندگی نامه ائمه اطهار ( ع) آشنا کنید، گفت : توجه  به احادیث و شجره نامه ائمه اطهار ( ع) و سر لوحه قرار دادن منش و رفتار آنها جوانان و نوجوانان را در عصر امروز  در برابر توطئه های دشمن واکسینه می شوند.

نماینده ولی فقیه در گیلان اذعان داشت : روزگار غزه و فلسطین روزگار خوبی نیست ، زیر بارش باران سیل آسا در حال مقاومت هستند، وظیفه مسلمانان جهان است که با وحدت  و هم دلی به حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین بشتابند.‌

  وی به هفت شراط ایران در مقابله و مذاکره با استکبار جهانی اشاره کرد و ادامه داد: توقف کامل جنگ در منطقه ، آزاد سازی دارایی‌های مسدود شده ایران ، رفع محاصره دریایی و تحریم های اقتصادی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و پرداخت غرامت جنگی هفت شرط ایران در مذاکره با استکبار جهانی است.

آیت الله فلاحتی به اهمیت تنگه هرمز اشاره و تصریح کرد: تنگه هرمز گلوگاه صادرات جهان است ، و بستن این تنگه امنیت غذایی و انرژی را در اروپا و دیگر کشورها را با مشکلاتی روبه رو خواهد کرد. 

برچسب ها: تنگه هرمز ، ایران
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