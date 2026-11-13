باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، امام جمعه قم، در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد،با تأکید بر آمادگی کامل ملت ایران و نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید و تعرض دشمن اظهار داشت: دوران بزن‌دررو و تلافی‌های مقطعی به پایان رسیده است و امروز ایران اسلامی در جایگاهی قرار دارد که هر تجاوزی را با پاسخی کوبنده و بازدارنده پاسخ خواهد داد.

وی در ادامه با هشدار به دشمنان تصریح کرد: اگر دشمن دست به تعرض بزند، پاسخ ایران زلزله‌ای بنیان‌کن و بازدارنده خواهد بود؛ پاسخی که دشمن را از هرگونه ماجراجویی پشیمان خواهد کرد و امنیت و اقتدار ملت ایران را تثبیت خواهد نمود.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: آمادگی نیروهای مسلح و وحدت ملت ایران، پشتوانه اصلی قدرت بازدارندگی کشور است و دشمنان باید بدانند که هرگونه تعرض به این سرزمین، با پاسخ قاطع و کوبنده روبه‌رو خواهد شد.

دست‌اندازی به حریم رهبری، عبور از خط قرمز است

آیت‌الله سعیدی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته با هشدار درباره هرگونه تعرض به حریم رهبر انقلاب اسلامی اظهار داشت: دست‌اندازی به حریم رهبری، تنها عبور از یک خط قرمز نیست، بلکه منطقه را به قتلگاه متجاوزان تبدیل خواهد کرد

وی تاکید کرد: ملت ایران با تمام توان از حریم ولایت و رهبری دفاع خواهد کرد و دشمنان باید بدانند که هرگونه ماجراجویی در این زمینه، با پاسخی کوبنده و ویرانگر روبه‌رو خواهد شد.

وی خطاب به سران مستکبر آمریکا تصریح کرد که رهبر انقلاب تنها نیست و در صورت هرگونه تعرض به ایشان، پاسخ ایران محدود به مرزهای جغرافیایی و دیپلماتیک نخواهد ماند و به پایان حضور دشمن در منطقه منجر می‌شود.

آمادگی همه جانبه ملت و نیروهای مسلح در برابر تهدیدها

امام جمعه قم همچنین با قدردانی از حضور پرشور مردم در تجمعات خیابانی گفت: رجزخوانی‌های خباثت‌آلودی از جبهه دشمنان به گوش می‌رسد، اما آنان که پشت درهای تنگه هرمز گرفتار شده‌اند باید بدانند که دوران چنین تهدیدهایی به سر آمده است.

وی در ادامه با هشدار جدی به دشمنان تصریح کرد: اگر دشمنان به کشورمان تعدی کنند، جهان شاهد صحنه‌ای خواهد بود که تاکنون نظیر آن را تجربه نکرده است.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، پشتوانه اصلی قدرت بازدارندگی کشور است و دشمنان باید بدانند که ملت ایران با وحدت و آمادگی کامل، در برابر هرگونه تهدید ایستادگی خواهد کرد.

مردم ایران دشمن‌شناس هستند

وی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر هویت دینی و تاریخی ملت ایران اظهار داشت: ملت ایران پیرو نسل امیرالمؤمنین علی(ع) و مکتب عاشورای حسینی است و این پیوند، همواره چراغ راه مقاومت و ایستادگی در برابر ظالمان بوده است.

وی در ادامه با اشاره به شناخت عمیق مردم از دشمنان تصریح کرد: مردم ایران آموزه‌های دینی و تجربه‌های تاریخی خود در مواجهه با دشمن را به‌خوبی می‌شناسند و می‌دانند که در برابر زیاده‌خواهی متجاوزان، باید با اقتدار و بصیرت ایستاد.

آیت‌الله سعیدی تاکید کرد: در میدان نبرد، پاسخ‌های کوبنده‌ای به متجاوزان داده خواهد شد و ملت ایران با الگوگیری از سیره امام علی(ع) و قیام عاشورا، هرگز اجازه نخواهد داد که دشمنان به حریم امن کشور تجاوز کنند.

دشمن با تهدید نمی‌تواند انسجام ملت ایران را بشکند

وی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای شکستن انسجام و اراده ملت ایران از راه تهدید و ارعاب اظهار داشت: دشمنان در برابر اراده پولادین ملت ایران به بن‌بست خورده‌اند و تصور می‌کنند با فضاسازی روانی و تهدید می‌توانند اتحاد و یکپارچگی صفوف مردم را از بین ببرند.

وی در ادامه با تأکید بر ناکارآمدی این توطئه‌ها تصریح کرد: ملت ایران بر اساس آموزه‌های نورانی قرآن کریم، همواره در صحنه حاضر بوده و هرگاه فرمانده معظم کل قوا لازم بدانند، توانمندی‌ها و امکانات مورد نیاز برای رویارویی با دشمن را فراهم و تولید خواهد کرد و هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده آنان را متزلزل کند.

آیت‌الله سعیدی تصریح کرد: وحدت و انسجام ملی، پشتوانه اصلی قدرت بازدارندگی کشور است و دشمنان باید بدانند که ملت ایران با تکیه بر ایمان و بصیرت، در برابر هرگونه زیاده‌خواهی ایستادگی خواهد کرد و توطئه‌های آنان راه به جایی نخواهد برد.

دوران بزن‌دررو به پایان رسیده است

وی با تاکید بر اینکه دوران بزن‌دررو به پایان رسیده است،تصریح کرد: ما میدان نبرد را آن‌گونه که دشمن طراحی می‌کند، پیش نخواهیم برد و دست ملت ایران از جایی به سوی دشمن دراز خواهد شد که در محاسبات ژنرال‌ها و فرماندهان آن‌ها نمی‌گنجد.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: خشم ملت نیز از مسیری به سراغ دشمنان خواهد رفت که تصورش را نمی‌کنند و این، نشان‌دهنده توانمندی و هوشمندی ملت ایران در برابر هرگونه تهدید و تعرض است.