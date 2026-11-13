عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در زینبیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0628 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633)\u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0648\u06af\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0642\u0634\u0627\u0631 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0632\u06cc\u0646\u0628\u06cc\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n