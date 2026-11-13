باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در زینبیه + فیلم

مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (س) در زینبیه تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم سوگواری با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان کشور در زینبیه تهران برگزار شد.

 

مطالب مرتبط
عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در زینبیه + فیلم
young journalists club

حضور عزاداران فاطمی در دویست و پنجاه و هفتمین شب از تجمعات خیابانی + فیلم

عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در زینبیه + فیلم
young journalists club

طنین نوای عزای حضرت زهرا (س) در حرم بانوی کرامت + فیلم

عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در زینبیه + فیلم
young journalists club

برگزاری سوگواره ملی «یاس نبوی» در کَهَرت خوانسار + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
روایت سردار بی‌ادعای ایران؛ مردی که نمی‌خواست دیده شود + فیلم
۷۵۴

روایت سردار بی‌ادعای ایران؛ مردی که نمی‌خواست دیده شود + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی مهیب کشتی متخلف حمل گاز مایع در تنگه هرمز + فیلم
۷۴۷

آتش‌سوزی مهیب کشتی متخلف حمل گاز مایع در تنگه هرمز + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۵
حضور عزاداران فاطمی در دویست و پنجاه و هفتمین شب از تجمعات خیابانی + فیلم
۴۱۴

حضور عزاداران فاطمی در دویست و پنجاه و هفتمین شب از تجمعات خیابانی + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۵
اختلاف در کاخ سفید بر سر پیامد‌های جنگ با ایران + فیلم
۳۷۹

اختلاف در کاخ سفید بر سر پیامد‌های جنگ با ایران + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۵
برگزاری سوگواره ملی «یاس نبوی» در کَهَرت خوانسار + فیلم
۳۳۷

برگزاری سوگواره ملی «یاس نبوی» در کَهَرت خوانسار + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha