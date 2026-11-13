استقامت و ایستادگی ملت ایران تاریخی شد

باشگاه خبرنگاران جوان، زهرا خدابنده - حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی روز جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مصلای امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار شد با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: مشروعیت فعالیت‌ها و مسوولیت‌ها در این نظام به ولایت فقیه بازمی‌گردد و حتی رییس‌جمهور نیز برای اینکه از نظر شرعی مجاز به دخالت در امور باشد، اذن شرعی ولی‌فقیه را دریافت می‌کند.

وی افزود: افرادی که در دولت مسوولیت دارند، مشروعیت کار و فعالیت خود را از رییس‌جمهور می‌گیرند و رییس‌جمهور نیز از ولی‌فقیه مشروعیت می‌گیرد که نایب امام زمان (عج) است؛ بنابراین اینجا کشور امام زمان (عج) و ادامه‌دهنده راه انبیا و اولیای الهی است.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه حق و فضیلت ماندگار است گفت: از مسوولان انتظارهایی متناسب با جایگاه و آرمان‌های این نظام داریم؛ سیاستمداران ما سیاستمداران نظام‌های دیگر نیستند، بلکه سیاستمداران دولت و نظام اسلامی هستند و باید در مراودات و مذاکرات، حفاظت از این میراث ارزشمند، اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها و همچنین تلاش و کار جهادی، انتظارات بالایی را برآورده کنند.

فاطمی ادامه داد: ملت ایران در این مسیر ایستاده است و مسوولان نیز متناسب با این حضور و همراهی مردم، برای صیانت از ارزش‌ها و دستاوردهای نظام تلاش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقارن آیین تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: در روزهایی که ملت شیعه در سوگ آن حضرت عزادار است، گرد هم آمده‌ایم تا فرزندان معنوی ایشان را به خاک بسپاریم و این تقارن، جلوه‌ای از پیوند عمیق فرهنگ شهادت با مکتب اهل‌بیت (ع) است.

امام جمعه شهکرد با تجلیل از مقام شهدا افزود: امروز از جوانانی تجلیل می‌کنیم که شاید نام و نشان و تصویر آنان را به‌درستی نشناسیم، اما آنان را جوانانی پاک‌باخته و شجاع می‌دانیم که با تمام وجود برای دفاع از اسلام و ایران ایثار کردند.

وی با یادآوری دوران دفاع مقدس و حمله رژیم بعث عراق به ایران گفت: در آن روزهای حساس که صدام و حامیانش حملات بی‌رحمانه‌ای را علیه سرزمین ما آغاز کردند، جوانان این مرز و بوم بی‌باکانه به میدان آمدند و با شجاعت و استقامت از کشور دفاع کردند و مسیر پیروزی را هموار ساختند.

فاطمی ادامه داد: این جوانان تا آخرین لحظه سربازان مخلص امام بودند و حتی در شرایط دشوار پذیرش قطعنامه نیز وفاداری خود را به مسیر حق و آرمان‌هایشان نشان دادند.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه اقتدار و سربلندی امروز کشور حاصل ایثار و خون شهداست افزود: اگر روزگاری دشمن در قالب صدام به مقابله با ملت ایران آمد، امروز حامیان و اربابان آن‌ها مستقیم وارد میدان شده‌اند تا با نفوذ و فشار، ملت ایران را به زانو درآورند، اما همان‌گونه که در گذشته شکست خوردند، امروز نیز در برابر اراده و مقاومت این ملت ناکام خواهند ماند.

وی با خطاب قرار دادن شهدا تأکید کرد: ای شهدا و جوانان پاک‌باخته، شاهد باشید که این ملت همچنان در صحنه حضور دارد و برای پاسداری از میراث جاویدان شما و حفاظت از عزت و عظمت ایران، اسلام و جمهوری اسلامی، استوار ایستاده است.

فاطمی یادآور شد: پیکرهای پاک و مطهر شهدا که در سرزمین‌های غریب باقی ماند، هرگز از یاد این ملت نخواهد رفت؛ شما برای دفاع از این سرزمین و آرمان‌هایتان خون دادید و امروز ملت ایران همچنان استوار در مسیر شما گام برمی‌دارد.