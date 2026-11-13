باشگاه خبرنگاران جوان - امام جمعه زاهدان در خطبه‌ دوم نماز جمعه زاهدان، با اشاره به جایگاه و سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، آشنایی با معارف فاطمی و درس‌گیری از زندگی صدیقه کبری(س) را از راه‌های تحصیل تقوای الهی دانست و ضمن تسلیت سالروز شهادت آن حضرت،با اشاره به تقارن ایام فاطمیه امسال با نخستین سالروز برگزاری این ایام بدون حضور رهبر شهید و حکیم انقلاب اسلامی، بیان کرد: فاطمیه امسال نخستین فاطمیه‌ای است که سایه آن روضه‌دار حضرت زهرا(س)، رهبر شهید و حکیم انقلاب اسلامی، بر سر ما نیست و سال گذشته آخرین روضه‌ای بود که ایشان برگزار کرد و حاجتش را در روضه حضرت زهرا(س) گرفت و مانند مادرش به شهادت رسید و البته به لطف خدا، سنت و سیره ایشان توسط فرزند گرانقدرش، رهبر عزیز انقلاب اسلامی، ادامه پیدا کرده است و آن روضه‌ها در کنار قتلگاه آن امام شهید همچنان برقرار است.

وی در تبیین جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: حضرت زهرا(س) برترین بانوی اسلام، بلکه برترین بانوی جهان بشریت و سیده نساء العالمین، یعنی سرور زنان جهانیان است زندگی این بانوی بزرگوار سراسر برای ما و جهان بشریت درس است و امروز به یکی از این درس‌ها اشاره می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، احساس مسئولیت در برابر جامعه اسلامی را یکی از درس‌های مهم زندگی حضرت زهرا(س) دانست و افزود: دغدغه‌مندی نسبت به انحرافی که در جامعه اسلامی رخ داده بود، موجب شد آن حضرت تمام‌قد در عرصه حاضر شود و بایستد و از همه ابزارها برای هدایتگری مردم و انذار و هشدار نسبت به عاقبت سوء و نافرجام دوری از خدا و به پشت سر انداختن آیات قرآن کریم و فرمایشات رسول مکرم اسلام(ص) استفاده کند.

وی ادامه داد: حضرت زهرا(س) با همه این اقدامات، بر وحدت جامعه اسلامی حریص بود و هنگامی که احساس خطر کرد و دید مردم در حال فاصله گرفتن از قرآن کریم، آیات الهی و فرمایشات پدرش رسول خدا(ص) هستند، به میدان آمد، سخن گفت، سخنرانی و خطبه‌خوانی کرد، احتجاج کرد و یک‌به‌یک با بزرگان مهاجر و انصار به گفت‌وگو پرداخت.

آیت‌الله محامی خاطرنشان کرد: حضرت زهرا(س) حتی از فرصت عیادت زنان مدینه که به عیادت ایشان آمده بودند، استفاده کرد و سخنرانی غرایی داشت؛ حرف‌های خود را بیان کرد، هدایتگری کرد و هشدارهای لازم را داد، اما هنگامی که دید جامعه نمی‌پذیرد و توجه نمی‌کند، غصه می‌خورد و گریه می‌کرد، ولی صبر کرد و تحمل نمود تا رخنه‌ای در جامعه اسلامی ایجاد نشود و تفرقه‌ای به وجود نیاید.

وی با اشاره به روایتی از گفت‌وگوی حضرت زهرا(س) با امیرالمؤمنین علی(ع) بیان کرد: هنگامی که حضرت زهرا(س) به مولا علی(ع) فرمود: «یا علی! چه نشسته‌ای که این‌ها چنین و چنان می‌کنند و با من این‌گونه برخورد کرده‌اند»، امیرالمؤمنین(ع) برخاست و ذوالفقار را برداشت، اما در همین هنگام مؤذن شروع به اذان گفتن کرد و اذان به «أشهد أن محمداً رسول‌الله» رسید و حضرت فرمود: من همان علی هستم و این ذوالفقار هم همان ذوالفقاری است که در دست من است؛ اگر می‌خواهی، برای احقاق حق تو قیام می‌کنم، اما این نام باقی نخواهد ماند اگر جامعه اسلامی دچار درگیری داخلی و جنگ داخلی شود، دشمنان و ابرقدرت‌های شرق و غرب آن روز که وضعیت جامعه را رصد می‌کردند و جامعه اسلامی با آن‌ها در جنگ بود، حمله می‌کردند و ریشه را می‌زدند و اگر می‌خواهی این نام باقی بماند و اسلام حفظ شود، باید صبر کرد حضرت زهرا(س) غصه خورد و گریه کرد، اما صبر کرد و بر وحدت جامعه اسلامی حریص بود.

آیت الله محامی در تبیین محور دوم از درس‌های زندگی حضرت فاطمه زهرا(س)، به خطبه فدکیه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از نمونه‌های اقدامات حضرت زهرا(س)، خطبه معروف فدکیه است که مجموعه‌ای از معارف اسلامی را در بر می‌گیرد و یکی از مباحث مطرح‌شده در آن، موضوع فدک است و به همین دلیل این سخنرانی و خطبه به نام خطبه فدکیه نام‌گذاری شده است.

وی افزود: این موضوع مانند نام‌گذاری سوره‌های قرآن کریم است که گاهی به مناسبت به‌کار رفتن یک واژه یا مطرح شدن موضوعی در یکی از آیات، نام آن سوره را بر اساس همان واژه یا موضوع انتخاب می‌کنند، در حالی که در آن سوره ده‌ها آیه و مطلب دیگر نیز وجود دارد؛ بنابراین خطبه فدکیه منحصر به بحث فدک نیست.

امام جمعه زاهدان با اشاره به دغدغه حضرت زهرا(س) نسبت به جامعه اسلامی و سرنوشت آن، بیان کرد: هنگامی که حضرت شنید پس از ماجرای سقیفه و تثبیت خلافت برای خلیفه اول، به سراغ فدک رفته‌اند؛ فدکی که پیامبر اکرم(ص) آن را به حضرت زهرا(س) هدیه و بخشش کرده بود، نسبت به این موضوع حساسیت نشان داد و البته آنان می‌دانستند این خانواده کسانی نیستند که این اموال را برای خودشان هزینه کنند، بلکه فدک پشتوانه مالی برای مسیر ولایت و امامت می‌شود و به همین دلیل از همان روز نخست نسبت به آن حساسیت به خرج دادند و تلاش کردند فدک را از حضرت بگیرند.

وی ادامه داد: آنان با این ادعا که پیامبر اکرم(ص) فرموده‌اند ما پیامبران درهم و دینار، اموال مادی و دارایی‌های دنیا را به ارث نمی‌گذاریم و میراث ما حکمت است، مطرح کردند که پس از پیامبر چیزی به فرزندانش نمی‌رسد.

آیت‌الله محامی با تشریح نحوه حضور حضرت زهرا(س) در مسجد برای بیان خطبه فدکیه، گفت: هنگامی که حضرت زهرا(س) این موضوع را شنید، چادر به سر کرد و در میان جمعی از زنان بنی‌هاشم راهی مسجد شد جمعیت مهاجر و انصار در مسجد حضور داشتند و حضرت پشت پرده‌ای در مسجد نشست به‌محض نشستن، ناله‌ای سر داد و جمعیت با شنیدن گریه حضرت زهرا(س) به گریه افتادند و صدای گریه مردم بلند شد حضرت سکوت کرد تا مردم آرام بگیرند و صدای گریه‌ها فروکش کند.

وی افزود: پس از آرام شدن مردم، حضرت سخن گفت و حمد و ثنای الهی را به‌جا آورد و درباره پدرش محمد مصطفی(ص) سخن گفت هنگامی که نام پیامبر(ص) برده شد، مردم دوباره گریستند و صدای گریه آنان بلند شد و حضرت بار دیگر سکوت کرد تا همهمه فروکش کند و مردم آرام شوند و پس از آن، از پشت پرده خطاب به مهاجر و انصار سخن گفت.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به گستردگی مباحث مطرح‌شده در این خطبه اظهار داشت: فرصت پرداختن به همه مطالب خطبه نیست، اما به‌صورت فهرست‌وار به برخی از موضوعات آن اشاره می‌کنم؛ خداشناسی، پیامبرشناسی، تبیین وضعیت مردم پیش از بعثت پیامبر(ص)، اینکه هر کسی به دنبال دینی بود؛ عده‌ای آتش‌پرست و عده‌ای بت‌پرست بودند و مردم در گمراهی به سر می‌بردند و خداوند پیامبرش را مبعوث کرد تا مردم را هدایت کند و پیامبر(ص) یک عمر در مسیر هدایت زحمت کشید و رنج تحمل کرد تا اینکه رحلت فرمود و خدای تبارک و تعالی در جایگاه ابدی و در میان ملائکه، جایگاه ویژه‌ای برای او قرار داد.

آیت‌الله محامی بیان کرد: حضرت زهرا(س) پس از آن، مردم را درباره قرآن و لزوم عمل به احکام آن هشدار می‌دهد و می‌فرماید قرآن در مقابل چشمان شماست، احکام آن را می‌دانید و می‌خوانید؛ مراقب باشید به قرآن عمل کنید و به آن پشت نکنید.

وی افزود: حضرت پس از بیان خداشناسی، پیامبرشناسی و جایگاه قرآن، به معرفی خود می‌پردازد و می‌فرماید: «واعلموا أنی فاطمة»؛ مردم بدانید من فاطمه هستم در میان زنان خود بگردید، کسی را پیدا نمی‌کنید که پیامبر پدر او باشد؛ من کسی هستم که پیامبر پدر من است و در میان مردان خود نیز بگردید، کسی را پیدا نمی‌کنید که پیامبر برادر او باشد، اما همسر من علی، برادر پیامبر است.

امام جمعه زاهدان با اشاره به بخش دیگری از خطبه فدکیه گفت: حضرت زهرا(س) پس از معرفی خود، خدمات پیامبر(ص) را بیان می‌کند و یادآور می‌شود که شما در چه وضعیتی قرار داشتید؛ در لبه پرتگاه آتش بودید، زندگی پستی داشتید، آب گندیده می‌نوشیدید، گوشت خشک‌شده غذای شما بود، امنیت نداشتید و از هر کس و ناکسی می‌ترسیدید، اما پیامبر(ص) که مبعوث شد، شما را ارتقا داد و بالا آورد.

وی ادامه داد: کار پیامبر(ص) نیز آسان نبود و دشمنان دست از دشمنی برنمی‌داشتند و هر روز آتش فتنه‌ای برمی‌افروختند و مشکلی ایجاد می‌کردند، اما پدرم هرگاه آتش فتنه‌ای شعله‌ور می‌شد، همسرم علی را درون آن آتش می‌انداخت تا فتنه را خاموش کند و همسرم علی(ع) تا آتش را خاموش نمی‌کرد و خاکسترهای فتنه را لگدمال نمی‌کرد، بازنمی‌گشت و همواره در رنج و سختی بود، در حالی که شما در رفاه و آسایش زندگی خود به عیش و نوش مشغول بودید.

آیت‌الله محامی افزود: خداوند به‌واسطه پدرم و همسرم این مشکلات را از سر شما برطرف کرد، اما پدرم از میان ما رفت و پیامبر(ص) رحلت فرمود و چه زود لباس ایمان شما پوسید و بدن‌هایتان نمایان شد و برخی باطن خود را نشان دادند؛ به سخن شیطان گوش دادند و از او پیروی کردند و به دنبال تصاحب خلافت رفتند و با چه شتابی درصدد ادامه این مسیر برآمدند.

وی خاطرنشان کرد: حضرت زهرا(س) در این بخش به مردم نهیب می‌زند که چه می‌کنید و به کجا می‌روید و آیا می‌دانید چه سرانجامی خواهید داشت؟ هنوز بر مرکب خلافت سوار نشده و آن را به‌طور کامل رام نکرده‌اید که متوجه ما شده‌اید و در برابر ما دست به اقدام سریع زده‌اید و می‌خواهید از فدکی که ارث پدر من است، جلوگیری کنید.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به استدلال حضرت زهرا(س) در موضوع ارث پیامبران اظهار داشت: حضرت در ادامه، برخلاف این ادعا، آیات مفصلی از قرآن کریم را می‌خواند و بیان می‌کند که یک پیامبر از پیامبر دیگر ارث برده است و آیاتی را که درباره ارث بردن پیامبران و فرزندان آنان وجود دارد، برمی‌شمارد.

وی افزود: حضرت زهرا(س) تأکید می‌کند که برخلاف قرآن ادعا می‌کنید پیامبران ارث باقی نمی‌گذارند و به دروغ به پدرم نسبت می‌دهید که چنین سخنی فرموده است؛ مگر پدر من برخلاف قرآن سخن می‌گوید؟ البته روایاتی داریم که میراث ما حکمت‌هاست؛ یعنی مال دنیا ارزش ندارد و میراث واقعی، حکمت‌هاست، نه اینکه از نظر فقهی فرزند پیامبر از او ارث نمی‌برد.

آیت‌الله محامی با اشاره به بخش دیگری از خطبه فدکیه و خطاب حضرت زهرا(س) به انصار بیان کرد: حضرت در ادامه، انصاری را مورد خطاب قرار می‌دهد که زمانی پیامبر(ص) را یاری کردند و از آنان گلایه می‌کند که در مقابل چشمان شما به دختر پیامبر جسارت می‌شود و حق و ارث او گرفته می‌شود، اما سکوت می‌کنید.

وی ادامه داد: حضرت به آنان یادآوری می‌کند که ماجرا را می‌فهمید، واقعیت را می‌بینید و قدرت و توان مقابله نیز دارید؛ هم نیرو دارید و هم سلاح، اما سکوت کرده‌اید، بی‌تحرک و بدون اقدام هستید؛ چرا چنین شده‌اید؟

امام جمعه زاهدان در پایان با اشاره به بخش پایانی خطبه فدکیه گفت: حضرت زهرا(س) در نهایت نسبت به عاقبت سوء غصب خلافت و عدم پیروی از امامت هشدار می‌دهد و با این آیه شریفه سخنان خود را به پایان می‌رساند: «وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ».

وی خاطرنشان کرد: این تنها فهرستی از سخنرانی طولانی حضرت زهرا(س) در مسجد پیامبر(ص) است که به عنوان خطبه فدکیه نام‌گذاری شده است ، این خطبه مجموعه‌ای از معارف اسلامی است و تنها یکی از مباحث آن به موضوع فدک اختصاص دارد.

آیت‌الله محامی در ادامه سخنان خود و در تبیین نکته سوم از درس‌های سیره حضرت زهرا(س)، به درس‌آموزی امام شهید از سیره آن حضرت اشاره کرد و اظهار داشت: امام شهید ما از مادر شهیدش درس گرفت؛ هم روضه‌دار حضرت زهرا(س) بود، هم مراسم شهادت آن حضرت را برگزار می‌کرد و هم تلاش می‌کرد معارف فاطمی در جامعه منتشر شود و ارزش‌های اسلامی و فاطمی در جامعه اسلامی ما حاکم و فرهنگ فاطمی بر جامعه حاکم شود.

وی افزود: امام شهید ما در کنار این اقدامات، بر وحدت جامعه اسلامی نیز تأکید داشت و در دوران خود و در عصر رهبری‌اش، برترین منادی وحدت برای جامعه اسلامی بود و در این مسیر تلاش کرد، رنج کشید و به ما درس داد که این دو موضوع با یکدیگر منافاتی ندارند.

امام جمعه زاهدان با تأکید بر اینکه گرامیداشت مراسم شهادت حضرت زهرا(س)، تلاش برای گسترش فرهنگ فاطمی در جامعه اسلامی و تبلیغ ارزش‌های آن حضرت با وحدت منافاتی ندارد، بیان کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند در منادی وحدت بودن امام شهید ما خدشه کند و در عین حال در عزاداری او برای حضرت زهرا(س) شک و شبهه ایجاد کند چراکه وحدت به معنای تنزل، تنازل و کوتاه آمدن از مبانی دینی و مذهبی نیست و اگر گفته می‌شود شیعه و سنی با یکدیگر وحدت داشته باشند و امام شهید ما می‌فرمود احیای تمدن اسلامی جز با تعامل شیعه و سنی امکان‌پذیر نیست، منظور تعامل و همکاری است، نه دست برداشتن از مبانی دینی و مذهبی.

آیت‌الله محامی خاطرنشان کرد: انتظار نیست شیعه از مبانی و اعتقادات خود دست بردارد، همان‌طور که چنین انتظاری نیز از اهل سنت وجود ندارد که از اعتقادات خود دست بکشند؛ بلکه ما با التزام صددرصدی به مذهب و اعتقادات خود و افتخاری که به آن داریم، بر اساس دستور قرآن، پیامبر(ص) و ائمه(ع) به دنبال وحدت و تعامل با جهان اسلام هستیم.

وی افزود: اهل سنت نیز باید با اقتدا به ائمه مذاهب خود به دنبال تعامل باشند و همان‌طور که به امام صادق(ع) و ائمه اهل‌بیت(ع) ادای احترام می‌کردند، با اقتدا به امام مذهب خود نیز اهل تعامل باشند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان تأکید کرد: اساساً بحث تنزل و تنازل مطرح نیست، بلکه سخن از یک همکاری است که نتیجه آن عزت و شوکت جامعه اسلامی خواهد بود و سود آن به شیعه و سنی می‌رسد؛ بنابراین، این یک همکاری برد ـ برد است و این موضوع درس مهمی از امام شهید است و امام شهید ما هم روضه‌دار حضرت زهرا(س) بود و هم منادی وحدت؛ ان‌شاءالله بتوانیم به‌خوبی از این درس آن امام شهید بهره بگیریم.

آیت‌الله محامی در ادامه سخنان خود و در تبیین نکته چهارم از درس‌های سیره حضرت زهرا(س)، به پایمردی ملت ایران در مسیر ولایت اشاره کرد و اظهار داشت: مردم انقلابی و ملت مبعوث ایران اسلامی نیز از حضرت زهرا(س) درس گرفتند، پای ولایت ایستادگی کردند و جان خود را در این مسیر تقدیم کردند و این پایمردی را هم در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران اولیه انقلاب، در همراهی با امام خمینی(ره)، هم در دوران رهبری امام شهید که تا پایان عمر و شهادت ایشان پای آن امام شهید ماندند و هم امروز در همراهی با امام سوم انقلاب و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، می‌بینیم که گوش به فرمان ایشان هستند و هستیم.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: مردم ما این درس را از حضرت زهرا(س) گرفتند که پای ولایت و امامت بمانند و در برابر هجمه‌های دشمن، از حمله نظامی گرفته تا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی و حتی طرح دروازه‌های آهنین که امروز مطرح می‌کنند تا محاصره زمینی نیز از جهت اقتصادی اعمال شود، مقاومت کنند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ما در برابر همه این فشارها مقاومت کرده‌اند، رنج کشیده‌اند و همچنان رنج می‌کشند و تحمل می‌کنند؛ برای اسلام، ایران اسلامی، انقلاب اسلامی و ایران قوی و این درسی است که شما ملت مبعوث‌شده از حضرت زهرا(س) گرفته‌اید.

آیت‌الله محامی در تبیین نکته پنجم و پایانی سخنان خود، به گلایه حضرت زهرا(س) از بی‌تفاوتی مهاجر و انصار اشاره کرد و گفت: گلایه حضرت زهرا(س) از بی‌تفاوتی مهاجر و انصار همچنان به قوت خود باقی است و امروز عملکرد سران کشورهای اسلامی امتداد همان خط انحرافی است.

وی افزود: به همین دلیل می‌بینید که سران کشورهای اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان آمریکایی و صهیونیستی اقدامی نمی‌کنند و نه‌تنها اقدامی ندارند، بلکه با آن‌ها همکاری می‌کنند و در برابر ظلم آشکار به مردم فلسطین و غزه بی‌تفاوت هستند و در مقابل بحران انسانی که امروز مردم مظلوم غزه با آن مواجه‌اند و نسل‌کشی که در حال وقوع است، هیچ اقدامی نمی‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: از یک طرف رژیم صهیونیستی به‌تدریج مردم غزه را قتل‌عام می‌کند و از طرف دیگر با آغاز زمستان و بارندگی‌ها، چادرهای محل اسکان مردم زیر آب می‌رود؛ انسان تصاویر کودکان در میان آب را می‌بیند و دلش به آتش می‌افتد اما دولت‌های به‌ظاهر اسلامی چه می‌کنند؟ این مدعیان اسلام، خدمت به حرمین و خدمت به جامعه اسلامی چه کرده‌اند، جز خیانت و همکاری با دشمن؟

وی تأکید کرد: این همان امتداد خط انحرافی است و هنوز فریاد صدیقه زهرا(س) در گوش زمان و زمانیان طنین‌انداز است که چه می‌کنید؟ ظلم آشکار را می‌بینید و سکوت می‌کنید؛ می‌دانید و می‌فهمید، اما سخن نمی‌گویید؛ قدرت دارید، نیرو و سلاح دارید، اما تکان نمی‌خورید.

امام جمعه زاهدان در پایان خطبه دوم نماز جمعه و به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با قرائت بخش‌هایی از شعر مرحوم آیت‌الله شیخ محمدحسین اصفهانی، به بیان گوشه‌هایی از مصائب و مظلومیت آن حضرت پرداخت.