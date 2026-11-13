باشگاه خبرنگاران جوان - الهام شهرکی، با تشریح آخرین وضعیت واگذاری اراضی جهت احداث واحدهای پرورش مرغ گوشتی اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های تولید پروتئین حیوانی و تقویت امنیت غذایی استان، یکی از راهبردهای اصلی مدیریت امور اراضی است که در سال‌های اخیر با گام‌های بلندی همراه بوده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به آمارهای دقیق واگذاری اراضی از طریق کمیسیون ماده ۲ بیان کرد: پس از سال ۱۴۰۰ که تنها ۱۳/۵ هکتار زمین در قالب ۸ مورد واگذار شده بود، سال ۱۴۰۱ به نقطه عطفی در تاریخ توسعه زیرساخت‌های طیور استان تبدیل شد؛ به‌طوری‌که با یک جهش چشمگیر، ۱۰۲ مورد زمین به مساحت کل ۱۶۵/۷۳ هکتار به متقاضیان واگذار شد.

وی با تأکید بر استمرار و پویایی این روند در سال‌های گذشته افزود: این برنامه‌ریزی مستمر در سال‌های ۱۴۰۲ با ۱۰۶/۶۱ هکتار، ۱۴۰۳ با ۷۰/۷۲ هکتار و ۱۴۰۴ با ۶۱/۹۶ هکتار اراضی واگذارشده تداوم یافت تا روند توسعه واحدهای تولیدی متوقف نشود.

شهرکی همچنین به آمار واگذاری‌ها در سال جاری اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری نیز تعداد ۲۷ مورد زمین به مساحت ۴۰/۹۱ هکتار در سطح استان واگذار شده است که این آمار گویای عزم جدی مجموعه جهاد کشاورزی برای تسهیل مسیر تولیدکنندگان گوشت سفید و رونق اقتصادی منطقه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با رفع موانع اداری و تسریع در فرآیند واگذاری اراضی، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شده که امیدواریم با بهره‌برداری از این واحدها، شاهد ثبات بازار پروتئین، ایجاد اشتغال پایدار و خوداتکایی کامل سیستان و بلوچستان در تامین گوشت سفید باشیم.

منبع سازمان جهاد کشاورزی استان