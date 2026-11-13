مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه تسهیل فرآیند واگذاری اراضی، موتور محرک توسعه تولید گوشت سفید در استان است، از تداوم حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران حوزه دامپروری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - الهام شهرکی، با تشریح آخرین وضعیت واگذاری اراضی جهت احداث واحدهای پرورش مرغ گوشتی اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های تولید پروتئین حیوانی و تقویت امنیت غذایی استان، یکی از راهبردهای اصلی مدیریت امور اراضی است که در سال‌های اخیر با گام‌های بلندی همراه بوده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به آمارهای دقیق واگذاری اراضی از طریق کمیسیون ماده ۲ بیان کرد: پس از سال ۱۴۰۰ که تنها ۱۳/۵ هکتار زمین در قالب ۸ مورد واگذار شده بود، سال ۱۴۰۱ به نقطه عطفی در تاریخ توسعه زیرساخت‌های طیور استان تبدیل شد؛ به‌طوری‌که با یک جهش چشمگیر، ۱۰۲ مورد زمین به مساحت کل ۱۶۵/۷۳ هکتار به متقاضیان واگذار شد.

وی با تأکید بر استمرار و پویایی این روند در سال‌های گذشته افزود: این برنامه‌ریزی مستمر در سال‌های ۱۴۰۲ با ۱۰۶/۶۱ هکتار، ۱۴۰۳ با ۷۰/۷۲ هکتار و ۱۴۰۴ با ۶۱/۹۶ هکتار اراضی واگذارشده تداوم یافت تا روند توسعه واحدهای تولیدی متوقف نشود.

شهرکی همچنین به آمار واگذاری‌ها در سال جاری اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری نیز تعداد ۲۷ مورد زمین به مساحت ۴۰/۹۱ هکتار در سطح استان واگذار شده است که این آمار گویای عزم جدی مجموعه جهاد کشاورزی برای تسهیل مسیر تولیدکنندگان گوشت سفید و رونق اقتصادی منطقه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با رفع موانع اداری و تسریع در فرآیند واگذاری اراضی، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شده که امیدواریم با بهره‌برداری از این واحدها، شاهد ثبات بازار پروتئین، ایجاد اشتغال پایدار و خوداتکایی کامل سیستان و بلوچستان در تامین گوشت سفید باشیم.

منبع  سازمان جهاد کشاورزی استان

 

                     

برچسب ها: مرغداری ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم:
۱۲۰ میلیارد ریال برای اصلاح ساختار مرغداری‌های قم اختصاص یافت
۲۸۸ واحد مرغ گوشتی در سیستان و بلوچستان در حال ساخت است
معاون جهاد کشاورزی استان ایلام:
۳۵۷ واحد مرغداری گوشتی در استان ایلام فعال است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمله مسلحانه به خودروی مأمور انتظامی در خاش
آخرین اخبار
حمله مسلحانه به خودروی مأمور انتظامی در خاش
حمایت دامپزشکی از عشایر نیمروز با تأمین رایگان ۱۲ هزار دز داروی ضدانگل
توسعه ظرفیت‌های تولید گوشت سفید در سیستان و بلوچستان با تسهیل فرآیند واگذاری اراضی مرغداری
حضرت زهرا(س) با وجود ایستادگی در دفاع از حق، برای حفظ وحدت جامعه اسلامی صبر و تحمل کرد