باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد سرپرست وزارت نفت روز جمعه در جریان بازدید از سکوی گازی D فاز ۱۴ پارس جنوبی با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت و نیرو‌های امدادی برای مدیریت حادثه اظهار کرد: گاز از دست‌رفته ناشی از این حادثه با استفاده از ظرفیت سایر سکو‌ها جبران شده و این رویداد هیچ تلفات جانی نداشته است.

وی یادآورشد:کارکنان صنعت نفت در شرایط دشوار نیز برای استمرار تولید و تأمین گاز کشور تلاش می‌کنند و حضور آنان در این مناطق، نمونه‌ای از خدمت به ملت ایران است.

بورد افزود: آتش‌سوزی سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی با استفاده از ظرفیت کشتی‌های آتش‌خوار و امکانات موجود در منطقه، مهار و اطفا شد.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به عملیات نجات کارکنان حاضر در سکو بیان کرد: افرادی که هنگام وقوع حادثه در محل مشغول فعالیت بودند، با تلاش نیرو‌های امدادی از دریا نجات یافتند.

بورد ادامه داد: آتش‌سوزی خسارت‌هایی به تجهیزات سکو وارد کرد و بخشی از امکانات آن آسیب دید، اما بلافاصله پس از مهار حریق، نیرو‌های متخصص برای آغاز عملیات بازسازی و تعمیرات در محل مستقر شدند.

وی با تأکید بر اینکه بازسازی این سکو به‌زودی آغاز می‌شود، گفت: حجم گازی که در پی حادثه از دست رفته بود، از طریق سایر سکو‌ها جبران شده است و با انجام تعمیرات و بازسازی، فعالیت این سکو نیز از سر گرفته خواهد شد.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به ضرورت همراهی مردم برای عبور از شرایط دشوار تأمین انرژی در فصل سرد سال اظهار کرد: از مردم درخواست می‌کنیم با پیوستن به پویش صرفه‌جویی در مصرف گاز و تنظیم دمای وسایل گرمایشی بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، به کارکنان صنعت نفت در تأمین پایدار گاز کشور کمک کنند.

وی افزود: صرفه‌جویی در مصرف گاز به‌ویژه در بخش‌های خانگی و تجاری اهمیت زیادی دارد تا بتوانیم نیاز همه مناطق کشور را تأمین کنیم و زمستان امسال را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.

بورد با بیان اینکه هدف اصلی از این بازدید، دیدار با کارکنان و قدردانی از تلاش‌های آنان است، گفت: کارکنان صنعت نفت در سخت‌ترین شرایط و در مناطق عملیاتی دور از دسترس مشغول فعالیت هستند و برای استمرار تولید و تأمین انرژی کشور تلاش می‌کنند.

وی کارکنان صنعت نفت را سربازان ملت ایران در خط مقدم اقتصادی کشور دانست و افزود: همان‌گونه که نیرو‌های مدافع کشور در خط مقدم از ایران دفاع می‌کنند، کارکنان صنعت نفت نیز در عرصه اقتصادی مسئولیت مهمی برعهده دارند.

سرپرست وزارت نفت با قدردانی از خانواده‌های کارکنان سکو‌های دریایی بیان کرد: خانواده‌هایی که همسران، پدران و فرزندانشان در سکو‌های دریایی مشغول فعالیت هستند نیز در این تلاش و خدمت سهیم‌اند و باید قدردان همراهی و صبوری آنان بود.

بورد ادامه داد: از طرف رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت به کارکنان صنعت نفت خداقوت می‌گویم و امیدوارم با همدلی و همراهی همه بخش‌ها بتوانیم زحمات این نیرو‌ها را جبران کنیم.