باشگاه خبرنگاران جوان - این اقدام با هدف حمایت از دامداران عشایری منطقه دریاچه هامون، کمک به حفظ سلامت دام‌ها و کاهش خسارت‌های ناشی از خشکسالی‌های اخیر انجام شد. داروهای مورد نیاز با پیگیری و حمایت سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تأمین و در اختیار اداره دامپزشکی شهرستان نیمروز قرار گرفت تا به‌صورت رایگان میان عشایر توزیع شود.

در این برنامه، اسماعیل بامری، سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان نیمروز، با تشریح اهمیت کنترل بیماری‌های انگلی داخلی دام، به خسارت‌های آشکار و پنهان ناشی از این بیماری‌ها اشاره کرد و بر ضرورت اجرای به‌موقع درمان‌های ضدانگلی، رعایت اصول صحیح مصرف دارو و توجه به نکات بهداشتی در نگهداری دام تأکید کرد.

وی پیشگیری و کنترل بیماری‌های انگلی را از عوامل مؤثر در حفظ سلامت و افزایش بهره‌وری دام دانست و آموزش دامداران را در استفاده صحیح از داروهای دامپزشکی ضروری عنوان کرد.

همچنین در این برنامه، معاون فرماندار شهرستان نیمروز، مهدی جهانتیغ، استاد دانشگاه زابل، صفدری، رئیس اداره امور عشایری، نماینده دفتر نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی و آبروش، بخشدار بخش مرکزی شهرستان نیمروز، حضور داشتند و بر اهمیت سلامت دام، نقش آموزش در افزایش بهره‌وری و ضرورت حمایت از جامعه عشایری تأکید کردند.

تأمین و توزیع رایگان این میزان داروی ضدانگل، در شرایط خشکسالی و محدودیت‌های اقتصادی جامعه عشایری، اقدامی حمایتی در جهت کمک به حفظ سرمایه دامی و کاهش هزینه‌های درمانی دامداران به شمار می‌رود.

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