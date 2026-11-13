شاخص کل بورس در هفته کاری که گذشت با افزایش ۶.۵۰ درصدی به رقم ۸ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۳۰۳ واحد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - بازار سرمایه ایران فردا شنبه ۲۳ آبان فعالیت معاملاتی خود را در حالی از سر می‌گیرد که بورس در هفته گذشته عملکرد مثبتی را به ثبت رساند و شاخص‌های اصلی بازار با رشد بیش از ۵ درصدی همراه شدند. همچنین ورود بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار، از دیگر اتفاقات مهم معاملات هفته گذشته بود.

کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس در هفته کاری که گذشت با افزایش ۶.۵۰ درصدی به رقم ۸ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۳۰۳ واحد رسید.

وی افزود: شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۵.۷۱ درصدی به ۲ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۴۳۳ واحد رسید و شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۵.۷۰ درصدی در سطح ۷۰ هزار و ۸۳۳ واحد قرار گرفت.

آسایش در ادامه به ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی اشاره کرد و گفت: ارزش معاملات در روز شنبه ۳۳ هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان، یکشنبه ۵۱ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان، دوشنبه ۴۴ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۳۵ هزار و ۵۳۹ میلیارد تومان و چهارشنبه ۵۸ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان بود که در مجموع ارزش کل معاملات این هفته به ۲۲۳ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان رسید.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سرانه خرید در این هفته ۱۰۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سرانه فروش نیز ۱۰۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.

وی با اشاره به وضعیت ورود و خروج پول به بازار سرمایه اظهار کرد: در مجموع این هفته شاهد ورود ۲۰ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان پول به بازار بودیم؛ به‌طوری‌که روز شنبه ۶ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان ورود پول، روز یکشنبه ۳ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان خروج پول، روز دوشنبه ۴ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان ورود پول، روز سه‌شنبه ۱۱ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان ورود پول و روز چهارشنبه نیز ۶۷۲ میلیارد تومان ورود پول به بازار ثبت شد.

آسایش در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به آمار معاملات و جریان ورود نقدینگی، در مجموع طی این هفته شاهد ورود پول قابل توجهی به بازار سرمایه بودیم.

همایون دارابی بازار سرمایه نیز با بیان اینکه اکثر شرکت‌های بورسی گزارش‌های عملیاتی بسیار خوبی ارائه کرده‌اند، افزود: در صورتی که نگرانی‌های سیاسی و مسائل کلان اقتصادی در بازار وجود نداشته باشد، بازار می‌تواند به روند رشد خود ادامه دهد.

دارابی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی بازار، علاوه بر مسائل بیرونی، دخالت دولت در عملکرد شرکت‌هاست که متأسفانه با تغییرات اعمال‌شده در حوزه پالایشگاه‌ها شاهد آن بودیم. دستکاری در نرخ خوراک پالایشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه محسوب می‌شود. 

وی با اشاره به ظرفیت رشد بازار سرمایه بیان کرد: با وجود این مشکلات، بازار همچنان پتانسیل رشد دارد و می‌توان انتظار داشت در صورت بهبود شرایط، روند مناسبی را تجربه کند

بر این اساس، بازار سرمایه فردا در شرایطی معاملات خود را آغاز می‌کند که رشد شاخص‌های بورسی، افزایش ارزش معاملات و ورود نقدینگی در هفته گذشته از مهم‌ترین داده‌هایی است که فعالان بازار در شروع معاملات هفته جدید مورد توجه قرار خواهند داد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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