باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس بررسی‌های اولیه، وجود تنش مزمن در درختان که در پی تغییرات حاد اقلیمی به‌ویژه تنش سرمایی دی ماه سال گذشته تشدید شده و به مرگ آنها انجامیده به‌عنوان عامل اصلی این عارضه مطرح شد. با توجه به ضرورت شناسایی دقیق عوامل دخیل، مقرر شد مرحله دوم بررسی‌های فنی با همکاری دانشگاه تهران انجام شود.

بر این اساس، نخستین گزارش‌ها حاکی از بیماری سفیدک سطحی تاغ در تاغزار‌های استان البرز و در شهرستان اشتهارد بودکه تشخیص اولیه کارشناس گیاه‌پزشکی در کارگروه مورد تایید قرار گرفت و وسعت کانون آلودگی حدود ۶۵ هکتار برآورد شد به طوریکه بر ضرورت پایش‌های تکمیلی برای تعیین وسعت واقعی و بررسی دامنه پراکنش بیماری تأکید شد.

بهمرام بهرامی‌رشید کارشناس گیاه‌پزشکی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به اهمیت شناسایی و مدیریت عوامل خسارت‌زای زنده و غیرزنده در عرصه‌های طبیعی در این باره اظهار کرد: پایش مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و دستگاه‌های مرتبط، از الزامات حفاظت از پوشش گیاهی است و کارگروه گیاه‌پزشکی فرصتی برای پیوند دانش تخصصی دانشگاهی با تجربه کارشناسان اجرایی و بررسی علمی چالش‌های موجود فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نتایج بررسی خشکیدگی سرو‌های نقره‌ای حاشیه سد کرج افزود: درختان پیش از بروز خشکیدگی نهایی تحت تأثیر تنشی مزمن قرار داشته‌اند که تغییرات حاد اقلیمی، به‌ویژه تنش سرمایی دی‌ماه ۱۴۰۴، موجب تشدید آن و در نهایت مرگ درختان شده است. بررسی‌های تکمیلی با همکاری دانشگاه تهران برای شناسایی دقیق عوامل مؤثر در این پدیده پیگیری خواهد شد.

این کارشناس درباره بیماری سفیدک سطحی تاغ نیز تصریح کرد: این عارضه برای نخستین بار در تاغزار‌های استان گزارش شده و تشخیص اولیه آن به تأیید کارگروه رسیده است. وسعت کانون آلودگی حدود ۶۵ هکتار برآورد می‌شوداما تعیین دامنه واقعی بیماری به پایش‌های تکمیلی نیاز دارد.

وی با اشاره به نقش کلیدی تاغ در تثبیت خاک و کاهش فرسایش بادی، شناسایی به‌موقع بیماری‌ها و تعیین دامنه پراکنش آنها را در حفاظت از عرصه‌های بیابانی ضروری دانست و تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره اقدامات مدیریتی و کنترلی پس از تکمیل بررسی‌های میدانی و مشخص شدن وضعیت آلودگی انجام خواهد شد.

منبع:روابط‌عمومی اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان البرز