آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ روزانه ۲.۷ میلیون بشکه کاهش می‌یابد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با افت روزانه ۲.۷ میلیون بشکه‌ای به ۱۰۲.۳ میلیون بشکه برسد، اما در سال ۲۰۲۷ با عادی شدن زنجیره‌های تأمین، روزانه ۲ میلیون بشکه افزایش یابد. 

بر اساس گزارش ماه نوامبر بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی که روز جمعه منتشر شد، انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ روزانه ۲.۷ میلیون بشکه کاهش یابد و به ۱۰۲.۳ میلیون بشکه در روز برسد.

این نهاد پیش‌بینی کرده است که تقاضا در سال ۲۰۲۷ و همزمان با عادی شدن زنجیره‌های تأمین، روزانه ۲ میلیون بشکه افزایش پیدا کند.

بر اساس این گزارش، روند کاهش تقاضا در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی کندتر خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که افت تقاضا در این دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته روزانه ۲.۷ میلیون بشکه برآورد می‌شود. این در حالی است که میانگین کاهش تقاضا در دو سه‌ماهه پیشین روزانه ۴.۴ میلیون بشکه بوده است.

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده است: «اختلال‌های مداوم در صادرات فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی و گاز مایع (LPG) از منطقه خلیج فارس که همچنان در حدود نیمی از سطح پیش از جنگ قرار دارد، در کنار قیمت‌های بالای سوخت، همچنان بر تقاضای جهانی نفت فشار وارد می‌کند.»

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که خوراک‌های مورد استفاده در صنایع پتروشیمی، یعنی محصولاتی که بیشترین تأثیر را از جنگ پذیرفته‌اند، نزدیک به ۸۰ درصد از افزایش تقاضای نفت در سال ۲۰۲۷ را به خود اختصاص خواهند داد.

در عین حال، قیمت‌های بالا، گسترش برقی‌سازی و افزایش بهره‌وری سوخت در ناوگان خودرو‌های جهان، روند بهبود تقاضا برای سوخت‌های مورد استفاده در حمل‌ونقل جاده‌ای را محدود خواهد کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: تقاضای نفت ، تنگه هرمز
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