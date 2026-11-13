سخنگوی کرملین اعلام کرد مسکو انتظار دارد دور تازه مذاکرات سه‌جانبه با حضور روسیه، آمریکا و اوکراین در آینده‌ای نه‌چندان دور برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه اعلام کرد مسکو انتظار دارد دور دیگری از مذاکرات سه‌جانبه با مشارکت آمریکا و اوکراین در آینده نزدیک برگزار شود.

خبرگزاری ریانووستی به نقل از پسکوف گزارش داد که وی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: «ما فرض را بر این می‌گذاریم که این مذاکرات در آینده‌ای قابل پیش‌بینی و نسبتاً به‌زودی برگزار خواهد شد. دقیقاً همین موضوع را با مذاکره‌کنندگان آمریکایی خود مطرح کردیم و به همین دلیل امیدواریم که این روند واقعاً در آینده نزدیک ادامه پیدا کند.»

پسکوف همچنین از آمریکا و کشور‌های اروپایی خواست از نفوذ خود برای «تأثیرگذاری بر اوکراینی‌ها و ترغیب آنها به اجرای این اقدام بشردوستانه در شهر کنستانتینوفکا» استفاده کنند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اوایل هفته جاری و در جریان دیدار با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا، پیشنهاد برقراری آتش‌بس موضعی در شهر کنستانتینوفکا در منطقه دونباس را مطرح کرده بود.

این پیشنهاد مشابه آتش‌بسی است که پیش‌تر در شهر اولشکی در جنوب اوکراین اجرا شده است.

منبع: ریا

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، اتحادیه اروپا
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