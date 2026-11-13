باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -برای اجرای این پروژه ارتباطی، اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است که تا ۳ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس با تأکید بر اهمیت منطقه تاریخی و گردشگری قلعه ضحاک افزود: با نصب و راه‌اندازی این دکل، علاوه بر رفع مشکلات ارتباطی ساکنان منطقه، گردشگران و بازدیدکنندگان این اثر ملی نیز می‌توانند از ارتباطات پایدار تلفن همراه و اینترنت پرسرعت نسل چهارم (۴G) همراه اول بهره‌مند شوند.

وی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی را از مهم‌ترین الزامات توسعه مناطق گردشگری و روستایی دانست.

وی اظهار کرد: در جریان دیدار با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، طرح مطالعاتی توسعه و سرمایه گذاری قلعه ضحاک به تصویب رسید و در ادامه، مطالعات و برنامه ریزی‌های لازم برای بهره برداری از ظرفیت‌های گردشگری این منطقه انجام شده است.

شهسواری با اشاره به زیرساخت‌های پیش بینی شده افزود: در این طرح ظرفیت‌های متنوعی از جمله احداث هتل، پل معلق، بازارچه و سایر زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری در نظر گرفته شده که میتواند زمینه ساز جذب گردشگر، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی شهرستان هشترود باشد.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق با دعوت از سرمایه گذاران منطقه‌ای و ملی برای مشارکت در اجرای این طرح تصریح کرد: سرمایه گذاران میتوانند با بهره گیری از مطالعات و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، برای سرمایه‌گذاری در مجموعه قلعه ضحاک اقدام کرده و در مسیر توسعه گردشگری و معرفی هرچه بیشتر این اثر تاریخی نقش آفرین باشند.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود گفت: طرح جامع سرمایه گذاری و گردشگری قلعه ضحاک هشترود خبرداد.