احمد راستینه از تکمیل زیرگذرها و اصلاح محورهای چهارخطه بخش مرکزی تا یک سال آینده خبر داد و گفت: پایان ۱۴۰۶، زمان اتمام شبکه فاضلاب روستایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - راستینه نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به بخش مرکزی شهرستان شهرکرد و بازدید از روستاهای شمس آباد، طاقانک و بهرام آباد، مهم‌ترین مصوبات و زمان‌بندی اجرای آن‌ها را برای مردم تشریح کرد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مشترک میان این شهرها و روستاها، احداث زیرگذرها برای دسترسی مردم، اصلاح معابر و ورودی‌ها و جاده‌های دسترسی و محلی است، اظهار کرد: دو محور چهارخطه در بخش مرکزی و در محدوده این شهرها و روستاها اجرا شده است که برای این چهارخطه‌ها، تکمیل زیرگذرها و دسترسی‌های محلی ضروری است.

وی افزود: بر همین اساس مصوب شد حداکثر ظرف یک سال نسبت به تکمیل این زیرگذرها، دسترسی‌های محلی و رفع موضوعات ایمنی راه و همچنین تأمین ایمنی محورهای مواصلاتی اقدام شود.

راستینه، بازنگری طرح هادی و تأمین زمین مورد نیاز برای جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن را دومین مصوبه این بازدید عنوان کرد و گفت: قرار است در بازنگری طرح هادی روستاها، موضوع تأمین زمین برای این طرح‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در بخش دیگری از سخنان خود به اجرا و تکمیل شبکه فاضلاب روستایی و اتصال آن به تصفیه‌خانه شهر اشاره کرد و گفت: مصوب شد حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۶ نسبت به تکمیل خط انتقال فاضلاب و شبکه فاضلاب روستایی در دستور کار قرار گیرد.

 

برچسب ها: نماینده مجلس ، پروژه
خبرهای مرتبط
فیروزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
تکمیل پروژه‌های عمرانی با بودجه سال 94 میسر نخواهد بود/ ورود بخش خصوصی روند پیشرفت پروژه‌ها را سریعتر خواهد کرد
۵ هزار معلم خرید خدمت سیستان وبلوچستانی در انتظار تعیین تکلیف
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهرکرد، شانه‌های استوار یک ملت زیر تابوت شش قهرمان+تصاویر و فیلم
بازگشایی پل ارتباطی روستای لبدعلیا در بخش بازفت + فیلم
استقامت و ایستادگی ملت ایران تاریخی شد
ثبت اختراع اپلیکاتور دهانی از سوی محقق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد + فیلم
تکمیل زیرگذرها و اصلاح محورهای چهارخطه بخش مرکزی تا یک سال آینده
آخرین اخبار
تکمیل زیرگذرها و اصلاح محورهای چهارخطه بخش مرکزی تا یک سال آینده
استقامت و ایستادگی ملت ایران تاریخی شد
ثبت اختراع اپلیکاتور دهانی از سوی محقق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد + فیلم
بازگشایی پل ارتباطی روستای لبدعلیا در بخش بازفت + فیلم
شهرکرد، شانه‌های استوار یک ملت زیر تابوت شش قهرمان+تصاویر و فیلم
بام ایران در سوگ لاله‌های گمنام+فیلم
در میان برگ‌ها و جریان آب؛ پل زمانخان در قاب پاییزی هنرمند استان + تصاویر