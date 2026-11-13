باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -محمدباقر آقایی فرماندارشهرستان اسکو بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، رسیدگی به مطالبات مردمی و رفع مشکلات زیست‌محیطی روستا‌های منطقه تأکید کرد و خواستار تسریع اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی و ساماندهی پساب تصفیه‌خانه روستای کندوان شد.

وی گفت:بر اساس مصوبه این نشست، روشی جدید که به تازگی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های معتبر تهران ابداع شده، برای نخستین بار در استان و بدون نیاز به احداث تأسیسات اضافی در تصفیه‌خانه سهند به کار گرفته می‌شود. شرکت مشاور متعهد شد با بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، این روش پاسخگوی تصفیه پساب تمامی ساکنان باشد و به‌زودی طرح پیشنهادی خود را در فرمانداری ارائه دهد.

حسن زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز در این نشست گفت: تصفیه‌خانه فعلی برای جمعیتی حدود ۴۵ هزار نفر طراحی شده بود که ظرفیت اسمی آن به ۷۵ هزار نفر افزایش یافت، اما هم‌اکنون فاضلاب حدود ۱۲۰ هزار نفر وارد سیستم می‌شود؛ یعنی پساب حدود ۵۰ هزار نفر مازاد بر ظرفیت است. وی بر تداوم نظارت و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: محیط‌زیست روند اجرای طرح‌های دانش‌بنیان و رفع چالش‌های تخلیه پساب را همانند فاز ۴ سهند و مسکن مهر اسکو رصد خواهد کرد تا از تکرار تخلفات زیست‌محیطی جلوگیری شود.

در پایان این نشست، بازدید میدانی از روستا‌های کندوان و کهنمو انجام شد و مقرر گردید توسعه و بهینه‌سازی تصفیه‌خانه کندوان با پیگیری فرمانداری و همکاری اداره کل حفاظت محیط‌زیست و آبفای استان، پیش از آغاز فصل گردشگری در دستور کار اجرایی قرار گیرد.