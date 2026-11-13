رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴ امروز جمعه ۲۲ آبان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی روز جمعه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، از ساعت ۱۴ امروز تردد همه وسایل نقلیه از سمت (جنوب به شمال) در این دو محور ممنوع است.

وی افزود: به‌منظور تخلیه بار ترافیکی مسیر (شمال به جنوب) محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج به‌صورت یک‌طرفه درآمده و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بهبود شرایط عبور و مرور ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های شمالی گفت: در حال حاضر ترافیک در محور هراز در مسیر شمال به جنوب، محدوده سه‌راهی چلاو، سنگین و در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

محبی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محور هراز در مسیر جنوب به شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان جریان دارد.

وی با اشاره به شرایط جوی محور‌های شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محور‌های شمالی گزارش نشده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از مسدود بودن سه محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محور‌های هشتگرد–طالقان، پاوه–مریوان در محدوده گردنه تته و وازک–بلده همچنان مسدود هستند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، جاده چالوس
خبرهای مرتبط
ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور مواصلاتی کشور/ بارش باران در ۳ استان
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز یکطرفه می‌شود
تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام جنگ تحمیلی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کیفرخواست متهمان پرونده نمایشگاه فیتکس تهران صادر شد
کیفیت هوای پایتخت در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس»
مشکل تأمین ارز شرکت ایران تایر با پیگیری دادستانی تهران رفع شد
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز یکطرفه می‌شود
پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» آغاز شد
تشییع پیکر مطهر ۳۵۰ شهید گمنام خون تازه‌ای به رگ‌های ملت تزریق کرد
جاده چالوس از ساعت ۱۴ یکطرفه شد
آخرین اخبار
پویش ملی «مواسات و خدمت بی‌منت» آغاز شد
تشییع پیکر مطهر ۳۵۰ شهید گمنام خون تازه‌ای به رگ‌های ملت تزریق کرد
جاده چالوس از ساعت ۱۴ یکطرفه شد
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز یکطرفه می‌شود
مشکل تأمین ارز شرکت ایران تایر با پیگیری دادستانی تهران رفع شد
کیفرخواست متهمان پرونده نمایشگاه فیتکس تهران صادر شد
کیفیت هوای پایتخت در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس»
دستور دیوان عالی برای نظارت بر گردش پرونده‌ها در شعب