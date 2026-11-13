رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴ امروز جمعه ۲۲ آبان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی روز جمعه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، از ساعت ۱۴ امروز تردد همه وسایل نقلیه از سمت (جنوب به شمال) در این دو محور ممنوع است.

وی افزود: به‌منظور تخلیه بار ترافیکی مسیر (شمال به جنوب) محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج به‌صورت یک‌طرفه درآمده و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بهبود شرایط عبور و مرور ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های شمالی گفت: در حال حاضر ترافیک در محور هراز در مسیر شمال به جنوب، محدوده سه‌راهی چلاو، سنگین و در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

محبی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محور هراز در مسیر جنوب به شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان جریان دارد.

وی با اشاره به شرایط جوی محور‌های شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محور‌های شمالی گزارش نشده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از مسدود بودن سه محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محور‌های هشتگرد–طالقان، پاوه–مریوان در محدوده گردنه تته و وازک–بلده همچنان مسدود هستند.

منبع: پلیس راهور