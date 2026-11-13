رئیس قوه قضاییه گفت: تشییع پیکر مطهر ۳۵۰ شهید گمنام دفاع مقدس خون تازه‌ای به رگ‌های ملت تزریق کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز جمعه به مناسبت تشییع شهدای گمنام دفاع مقدس در فضای مجازی اظهار کرد: امروز در سالروز شهادت زهرای‌اطهر سلام‌الله‌علی‌ها بار دیگر ایران اسلامی بوی بهشت گرفت و سرزمین ما به عطر شهادت و شهدا معطر شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: تشییع پیکر‌های مطهر ۳۵۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس بر دستان مردم مبعوث، خون تازه‌ای به رگ‌های ملت ما تزریق کرد.

محسنی اژه‌ای افزود: ما ملت شهادتیم و شهادت را از دامان مقدس حضرت زهرا (س) به ارث برده‌ایم؛ ما در سایه‌ی این ایمان الهی، از هیچ تهدیدی نمی‌هراسیم.

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: دشمن زبون در توهم خویش، هر روز مشق تهدید می‌کند و بر طبل ارعاب می‌کوبد، غافل از آنکه ملت فاطمی و حسینی ما که پیوند خورده با فرهنگ شهادت است، از تهدید پوشالی جبهه‌ی کفر، هراسی به دل راه نمی‌دهد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هر شهیدی که بر دستان این مردم تشییع می‌شود، خشت محکمی است بر سنگر استوار مقاومت؛ و ما به پشتوانه‌ی این خون‌های مطهر، استوارتر از همیشه ایستاده‌ایم تا پرچم این نهضت الهی را به دست صاحب اصلی‌اش حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (ارواحنافداه) برسانیم.

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه ، شهدای گمنام
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