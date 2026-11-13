پویش ملی و محله‌محور «مواسات و خدمت بی‌منت» هم‌زمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) در سراسر کشور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رسمی آغاز این پویش سراسری، با حضور سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، حبیب‌الله آسوده معاون توسعه مشارکت‌های مردمی و حمید طاهری‌جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، در مرکز نیکوکاری «خیرینه» برگزار شد.

در جریان این بازدید، رئیس کمیته امداد ضمن بررسی روند آماده‌سازی و پخت غذا در آشپزخانه این مرکز، از تلاش‌های خیران و خادمان نیازمندان قدردانی کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی این مجموعه، در قالب پویش امروز، ۱۲ هزار وعده غذای گرم طبخ و توزیع شد که ۱۵۰۰ پرس آن در سطح استان تهران و مابقی توسط شعبات این مرکز در شهرستان‌های سیریک، قشم، آشخانه، زابل، منوجان، قصرشیرین و حمیدیه میان خانواده‌های نیازمند توزیع گردید.

حبیب‌الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد نیز در حاشیه این مراسم، ضمن تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم (س)، با اشاره به آغاز این طرح ۴۰ روزه (تا سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام) اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها و گزارش‌های دریافتی، تنها در همین روز نخست و با همت شبانه‌روزی مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی و خیران نیک‌اندیش، بیش از یک میلیون پرس غذای گرم در سراسر کشور طبخ و توزیع شده است.

این پویش ملی که با اولویت حمایت از مناطق کم‌برخوردار و با حفظ کامل کرامت انسانی خانواده‌های نیازمند اجرا می‌شود، در کلِ مدت‌زمان خود هدف‌گذاری تأمین و توزیع ۵ میلیون وعده غذای گرم و ۳۵۰ هزار بسته معیشتی را در سراسر کشور دنبال می‌کند.

منبع: کمیته امداد

برچسب ها: کمیته امداد ، شهادت حضرت زهرا (س)
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