هومن منصوریان برای دومین دوره متوالی به‌عنوان عضو هیئت اجرایی فدراسیون بیسبال آسیا انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان انتخابات فدراسیون بیسبال آسیا (BFA) به میزبانی کشور تایوان برگزار شد، هومن منصوریان، رئیس انجمن بیسبال و سافتبال ایران، برای دومین دوره متوالی به‌عنوان عضو هیئت اجرایی این فدراسیون انتخاب شد.

انتخاب مجدد نماینده ایران در هیئت اجرایی فدراسیون بیسبال آسیا، فرصتی ارزشمند برای تقویت جایگاه کشورمان در مدیریت بین‌المللی این رشته، توسعه تعاملات و همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌مندی از ظرفیت‌های دیپلماسی ورزشی در مسیر رشد و گسترش بیسبال و سافتبال ایران به شمار می‌رود.

گفتنی است فدراسیون بیسبال آسیا (BFA) نهاد متولی توسعه و مدیریت بیسبال در قاره آسیاست که با برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از برنامه‌های آموزشی و استعدادیابی، نقش مهمی در گسترش این رشته در کشور‌های آسیایی ایفا می‌کند.

برچسب ها: بیسبال ، فدراسیون بیسبال
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