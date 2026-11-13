پیشکسوت پرسپولیس با انتقاد از برخی تصمیم‌های مدیریتی باشگاه، بر لزوم توجه به استعداد‌های آکادمی و حفظ سرمایه‌های جوان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - رضا شاهرودی، پیشکسوت فوتبال پرسپولیس، در حاشیه دیدار نمادین پیشکسوتان با اشاره به حضور چهره‌های جنوبی در این برنامه، اظهار کرد: امیدوارم چنین برنامه‌هایی تداوم داشته باشد؛ پیشکسوتان زیادی در فوتبال داریم که شایسته قدردانی و توجه هستند و باید از این افراد تجلیل کنیم.

وی در ادامه با تمجید از توانایی‌های امیرحسین محمودی، بازیکن جوان پرسپولیس، گفت: به نظر من امیرحسین بازیکن بسیار خوبی است و آینده روشنی دارد. متأسفانه سال گذشته در آکادمی پرسپولیس حدود ۱۰ بازیکن بااستعداد مانند او داشتیم که از دسترس باشگاه خارج شدند و به تیم‌هایی مانند گل‌گهر و شمس‌آذر رفتند. چرا باید چند سال بعد برای بازگرداندن همین سرمایه‌ها هزینه‌های سنگین پرداخت کنیم؟

شاهرودی با انتقاد از برخی تصمیم‌های مدیریتی در باشگاه پرسپولیس، ادامه داد: دوست ندارم درباره بعضی اتفاقات صحبت کنم، اما برخی تصمیم‌ها به باشگاه آسیب می‌زند. پرسپولیس متعلق به هواداران است و باید تصمیم‌هایی گرفته شود که در شأن این باشگاه و هوادارانش باشد.

وی با اشاره به شرایط هواداران و حمایت آنها از تیم افزود: هوادار در گرما و باران به ورزشگاه می‌آید و از تیمش حمایت می‌کند؛ بنابراین مسئولان باید قدر این همراهی را بدانند و تصمیم‌های درستی بگیرند. نباید با برخی رفتارها و تصمیم‌ها به اعتماد هواداران لطمه بزنیم.

پیشکسوت پرسپولیس همچنین درباره وضعیت مدیریت باشگاه گفت: انتظار می‌رود مدیرعامل اختیار و قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد. در گذشته مدیرانی مانند عابدینی حضور داشتند که حرفشان در باشگاه اثرگذار بود و این موضوع برای مجموعه اهمیت داشت.

شاهرودی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تجربه حضور در آکادمی پرسپولیس، تأکید کرد: من فقط تلاش کردم جلوی دلالی و اتفاقات نادرست را بگیرم. اگر کسی ادعایی درباره دریافت پول از سوی من دارد، باید آن را با سند و مدرک مطرح کند. اهل پاسخگویی هستم و از بیان واقعیت‌ها هراسی ندارم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان هوادار و پیشکسوت فقط می‌خواهیم پرسپولیس به جایگاه واقعی خود برگردد و دوباره برای قهرمانی بجنگد.

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برچسب ها: رضا شاهرودی ، پرسپولیس
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