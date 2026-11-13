بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در مراسم تقدیر از ابراهیم تهامی گفت: پیشکسوتان تا زمانی که هستند باید قدرشان را بدانیم و از آنها تقدیر و یاد کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - وحید هاشمیان بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار دوستانه تیم‌های پیشکسوتان فوتبال ایران و پیشکسوتان استقلال اهواز گفت: این دیدار برای تقدیر از آقای ابراهیم تهامی و همچنین آزادی ۲ زندانی برگزار شد و ان شاالله این کار‌ها تداوم داشته باشد. پیشکسوتان تا زمانی که هستند باید قدرشان را بدانیم و از آن‌ها تقدیر و یاد کنیم.

او درباره برکناری اش از سرمربیگری پرسپولیس در فصل گذشته لیگ برتر بیان کرد: فصل گذشته تمام شده است و آدم باید به آینده فکر کند و برای تیم پرسپولیس آرزوی موفقیت می‌کنم.

هاشمیان درباره اینکه آیا پیشنهاداتی از تیم‌های لیگ برتری دارد، گفت: پیشنهاداتی داشته‌ام ولی امیدوارم جایی بروم که بتوانم مفید باشم.