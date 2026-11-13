باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ سال‌ها چشم‌انتظاری، ۱۷ بازگشت بی‌نام و نشان و شهری که امروز فرزندانش را با اشک بدرقه کرد؛ کرمان در روز‌های داغ فراق مادر سادات، آغوش گشود تا لاله‌هایی را به خاک بسپارد که نامشان را نمی‌دانست، اما سال‌ها بود جای خالی‌شان را در دل داشت.

گویی امروز تمام کوچه‌های کرمان بوی دلتنگی گرفته بود؛ از مقابل تکیه فاطمیه تا مصلای بزرگ امام علی (ع)، شانه‌های مردم زیر تابوت‌هایی خم شد که راز‌های ناگفته سال‌های جنگ را در خود داشتند.

فرزندان خانه، میهمانان آسمان

مردم آمده بودند تا نه با غریبه‌هایی بی‌نام، که با فرزندان خانه خود وداع کنند؛ مردانی که روزگاری از جان گذشتند تا امروز نام ایران سربلند بماند.

این آیین در ادامه ده روز میزبانی شهر‌های مختلف استان از پیکر‌های مطهر شهدا و هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد؛ روز‌هایی که عطر شهادت در جای‌جای کرمان پیچید و مردم بار دیگر با آرمان‌های شهیدان تجدید پیمان کردند.

از بدرقه تا میعاد نماز

در این مراسم، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و سرهنگ حجت‌الله پاداش، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان و سایر مسئولانه نیز حضور داشتند.

نوای مداحی و مرثیه‌سرایی در فضای مراسم پیچید و مردم، پیکر‌های مطهر شهدا را تا مصلای کرمان همراهی کردند؛ جایی که آیین نماز جمعه نیز با حضور چهار شهید گمنام رنگ و بوی دیگری گرفت و نمازگزاران در کنار این میهمانان آسمانی به اقامه نماز پرداختند.

از مجموع ۱۷ شهید گمنام، هشت شهید در کرمان و ۹ شهید در شهرستان‌های استان تشییع و تدفین می‌شوند. دو شهید نیز پس از تشییع در شهرستان‌های سیرجان و شهربابک، در روز‌های آینده به خاک سپرده خواهند شد.

گمنامی سهم شناسنامه‌هایشان بود

امروز، کرمان با ۱۷ لاله گمنام وداع کرد، اما این وداع به معنای پایان همراهی نیست؛ شهیدان از میان مردم رفته‌اند، اما راهشان هنوز در کوچه‌های این شهر جریان دارد. آنان بی‌نام آمدند تا نام ایران بماند و بی‌نشان بازگشتند تا نشان آزادگی و وفاداری را برای همیشه بر پیشانی این سرزمین حک کنند.

شاید هیچ‌گاه نام این ۱۷ مسافر آسمانی را ندانیم، اما از امروز در گوشه‌ای از خاک کرمان، دل‌هایی برای همیشه به یاد آنان خواهد تپید؛ چراکه گمنامی سهم شناسنامه‌هایشان بود، نه سهمشان از قلب مردم.