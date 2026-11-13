تیم ملی فوتبال جوانان در دومین بازی تدارکاتی خود در اردوی فیفادی آبان مقابل پرسپولیس شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال جوانان ایران در ادامه برنامه‌های مرحله نخست اردو‌های آماده‌سازی خود برای حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۷ چین، از ساعت ۱۴:۳۰ امروز (جمعه) به مصاف تیم بزرگسالان پرسپولیس رفت که این بازی با برتری ۲ بر یک شاگردان مهدی تارتار تمام شد.

نیمه اول این بازی با تک گل مهدی چشم براه در دقیقه ۱۰، یک بر صفر به سود شاگردان قاسم حدادی‌فر تمام شد. در نیمه دوم پرسپولیس با ضربه سر دانیال ایری، گل تساوی را به ثمر رساند و در ادامه تصمیم بحث‌برانگیز داور بازی برای اعلام پنالتی به سود این تیم با ضربه مهدی تیکدری به گل دوم شاگردان مهدی تارتار تبدیل شد.

کادرفنی تیم جوانان برای این بازی در هر نیمه از ۲ ترکیب کاملا متفاوت استفاده کرد تا تمامی نفرات را مقابل پرسپولیس مورد ارزیابی قرار بدهد.

محمد رحمان سالاری، عضو هیئت رئیسه فدراسیون، پیمان حدادی، مدیرعامل پرسپولیس، محمد حسین کنعانی‌زادگان، کاظم اولیایی، فیروز کریمی و فرهاد کاظمی این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال جوانان ایران ، پرسپولیس ، مهدی تارتار
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