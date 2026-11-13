باشگاه استقلال نسبت به رأی صادره در خصوص یاسر آسانی، بیانیه‌ای اعتراضی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال با اعتراض شدید نسبت به رأی صادره در خصوص آقای یاسر آسانی، که بر اساس آن یک جلسه محرومیت قطعی و یک جلسه محرومیت تعلیقی برای این بازیکن در نظر گرفته شده است، اعلام می‌کند که این رأی را ناعادلانه دانسته و قاطعانه به دنبال بازنگری جدی آن است.

نکته تعجب‌برانگیز در این پرونده آن است که به نظر می‌رسد در فرآیند رسیدگی، اصل ماجرا و اتفاقی که زمینه‌ساز این تنش بوده، آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. موضوع اصلی، رفتار و توهین منتسب به کمک‌داور مسابقه خطاب به یاسر آسانی است؛ اتفاقی که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد یا آن را از بررسی و قضاوت نهایی پرونده کنار گذاشت.

باشگاه استقلال این پرسش جدی را مطرح می‌کند که چگونه در چنین پرونده‌ای، به جای بررسی همه‌جانبه اتفاقات و رسیدگی دقیق به رفتار عوامل مسابقه، در نهایت بازیکن استقلال با محرومیت قطعی و تعلیقی مواجه می‌شود؟ آیا بررسی رفتار و اظهارات عوامل داوری و روشن شدن حقیقت ماجرا، به اندازه برخورد انضباطی با بازیکن اهمیت ندارد؟

بدیهی است هیچ بازیکنی فراتر از قانون نیست، اما قانون و عدالت باید برای همه به یک اندازه اجرا شود.

باشگاه استقلال ضمن اعتراض قاطع به رأی صادره، خواستار بررسی دقیق اظهارات و رفتار کمک‌داور مسابقه، بازبینی تمامی مستندات و شواهد موجود و رسیدگی به اصل اتفاقی است که منجر به این ماجرا شده است.

بر همین اساس، باشگاه استقلال در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره درخواست تجدیدنظرخواهی خواهد کرد و از کمیته محترم استیناف انتظار دارد با بررسی جامع و دقیق تمامی مستندات و جهات اعتراض، ضمن رعایت اصول دادرسی منصفانه و مقررات حاکم، تصمیم مقتضی و منطبق با موازین قانونی را اتخاذ کند.

باشگاه استقلال تأکید می‌کند که دفاع از حقوق بازیکنانش یک مسئولیت جدی و غیرقابل چشم‌پوشی است. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که هر‌کس، فارغ از جایگاه و مسئولیتی که دارد، در برابر رفتار خود پاسخگو باشد.

استقلال این پرونده را تا روشن شدن تمام ابعاد ماجرا و احقاق حقوق بازیکن خود از مسیر‌های قانونی پیگیری خواهد کرد و در برابر تضییع حقوق خود و اعضای خانواده بزرگ استقلال سکوت نخواهد کرد.

برچسب ها: استقلال ، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
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