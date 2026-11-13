محدودیت‌های مالی و اختلاف بر سر میزان بودجه دفاعی ژاپن، برنامه این کشور برای تقویت توان نظامی را با چالش مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات ژاپنی به شرکت‌های پیمانکار صنایع نظامی درباره کاهش قابل‌توجه سفارش‌های پیش‌بینی‌شده هشدار داده‌اند؛ چراکه محدودیت‌های مالی ممکن است روند تقویت توان نظامی این کشور را که دولت سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، آن را برای «مقابله با چین» ضروری می‌داند، با مشکل مواجه کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از افراد مطلع، مقام‌های وزارت دارایی ژاپن هفته گذشته پیشنهاد کردند که طی یک دوره پنج‌ساله از آوریل ۲۰۲۷، بین ۵۰ تا ۶۰ تریلیون ین (معادل ۳۱۳ تا ۳۷۶ میلیارد دلار) به بخش نظامی اختصاص یابد.

اگرچه این رقم از بودجه ۴۳ تریلیون ینی برنامه پنج‌ساله فعلی بیشتر است، اما فاصله زیادی با بودجه ۸۰ تریلیون ینی دارد که برخی مقامات نظامی و نمایندگان حزب حاکم لیبرال دموکرات در مذاکرات خود با شرکت‌های پیمانکار، آن را مبنا قرار داده بودند.

به گفته منابع آگاه، پیشنهاد کاهش هزینه‌های نظامی ممکن است به نصف شدن سفارش‌های برنامه‌ریزی‌شده برای برخی موشک‌ها و هواپیماها، از جمله جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ ساخت آمریکا و همچنین تجهیزات تولید شرکت‌های داخلی و خارجی منجر شود.

از جمله بزرگ‌ترین شرکت‌های پیمانکار صنایع دفاعی ژاپن می‌توان به شرکت‌های صنایع سنگین میتسوبیشی، میتسوبیشی الکتریک و صنایع سنگین کاوازاکی اشاره کرد.

ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد هزینه‌های نظامی به خبرنگاران گفت: «کمیته مشورتی امنیت و دفاع نیز این موضوع را با چنین جزئیاتی بررسی نکرده است؛ بنابراین فکر نمی‌کنم هنوز به مرحله‌ای رسیده باشیم که بتوانم درباره آن اظهارنظر کنم.»

سخنگوی وزارت دفاع ژاپن نیز اعلام کرد: «میزان بودجه برنامه آتی تقویت توان دفاعی هنوز مشخص نشده است.» وی افزود: «موضع ما این است که ابتدا نیاز‌های ژاپن برای دفاع از خود را تعیین کنیم و سپس بودجه را بر اساس آن تنظیم کنیم.»

بر اساس محاسبات رویترز، اختصاص ۶۰ تریلیون ین به بخش نظامی باعث می‌شود ژاپن همچنان از هدف تعیین‌شده برای افزایش هزینه‌های نظامی به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی عقب بماند؛ این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، متحدان واشنگتن را برای افزایش هزینه‌های نظامی تحت فشار قرار داده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: دولت ژاپن ، بودجه نظامی ژاپن
خبرهای مرتبط
ژاپن احتمال ورود سلاح‌های هسته‌ای به خاک خود را بررسی می‌کند
موشک‌ها و ناو‌های هواپیمابر: مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا شدت می‌گیرد
چین: نظامی‌سازی مجدد ژاپن تهدیدی جدی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سنتکام ادعای آماده‌سازی اسرائیل برای حمله مجدد به ایران را رد کرد
ادعای ترامپ: به درخواست کشورهای منطقه از تشدید اقدامات علیه ایران خودداری کردیم
نتانیاهو آیزنکوت را در جریان تحولات امنیتی اسرائیل قرار داد
گروسی خواستار ازسرگیری همکاری‌های فنی با ایران شد
شی جین‌پینگ ریاست نشست رهبران اپک را بر عهده می‌گیرد
فارن افرز: دموکرات‌ها می‌توانند با قطع بودجه، جنگ آمریکا علیه ایران را متوقف کنند
جنگ در خلیج فارس؛ خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری و انقباض اقتصادی کشورهای عربی
تحرکات تازه آمریکا و فرانسه در سوریه
رقابت ون هولن و شومر برای تصدی رهبری اکثریت سنا
شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های یمن را برای یک سال دیگر تمدید کرد
آخرین اخبار
آکسیوس: رئیس موساد با مقام‌های ارشد دولت ترامپ دیدار می‌کند
صدراعظم آلمان: ترامپ در دیدار با پوتین، اروپا و اوکراین را غافلگیر نکند
کشته و زخمی شدن نظامیان سوری طی حمله‌ای در دیرالزور
زلنسکی برای رفع محدودیت استارلینک با آمریکا وارد رایزنی می‌شود
تردید ونس برای ریاست جمهوری پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره
کاهش احتمالی سفارش‌های نظامی ژاپن زیر فشار کسری بودجه
جنگ در خلیج فارس؛ خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری و انقباض اقتصادی کشورهای عربی
پسکوف: دور جدید مذاکرات سه‌جانبه در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره کاهش تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶
گروسی خواستار ازسرگیری همکاری‌های فنی با ایران شد
تحرکات تازه آمریکا و فرانسه در سوریه
اسرائیل دستور قطع درختان بادام و پوشش گیاهی خودرو در اراضی الخلیل را صادر کرد
فارن افرز: دموکرات‌ها می‌توانند با قطع بودجه، جنگ آمریکا علیه ایران را متوقف کنند
اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر انتخاب مذاکره‌کننده با روسیه
مقام انگلیسی: اهمیت باب‌المندب کمتر از تنگه هرمز نیست
رقابت ون هولن و شومر برای تصدی رهبری اکثریت سنا
ادعای ترامپ: به درخواست کشورهای منطقه از تشدید اقدامات علیه ایران خودداری کردیم
سنتکام ادعای آماده‌سازی اسرائیل برای حمله مجدد به ایران را رد کرد
شی جین‌پینگ ریاست نشست رهبران اپک را بر عهده می‌گیرد
شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های یمن را برای یک سال دیگر تمدید کرد
نتانیاهو آیزنکوت را در جریان تحولات امنیتی اسرائیل قرار داد
تاکید حماس برای تحقیقات بین‌المللی درباره حمله به مجتمع پزشکی ناصر
دبیرکل ناتو: مشخص نیست صلح در اوکراین نزدیک‌تر شده باشد
۴۴ کشته و زخمی طی تصادف زنجیره‌ای در فجیره امارات
ترامپ در تلاش برای تصویب بودجه نظامی پیش از بازگشت موج آبی به کنگره
حمله یمن به تاسیسات نفتی ینبع و ایستگاه پمپاژ نفت عربستان
سقوط ۳ درصدی قیمت طلا در پی افزایش بهای نفت
مکرون: شواهدی از دخالت قدرت‌های خارجی در تهدید‌های سایبری اروپا نداریم
کشته شدن ۴ نظامی ترکیه در حادثه سقوط بالگرد
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز