باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات ژاپنی به شرکت‌های پیمانکار صنایع نظامی درباره کاهش قابل‌توجه سفارش‌های پیش‌بینی‌شده هشدار داده‌اند؛ چراکه محدودیت‌های مالی ممکن است روند تقویت توان نظامی این کشور را که دولت سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، آن را برای «مقابله با چین» ضروری می‌داند، با مشکل مواجه کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از افراد مطلع، مقام‌های وزارت دارایی ژاپن هفته گذشته پیشنهاد کردند که طی یک دوره پنج‌ساله از آوریل ۲۰۲۷، بین ۵۰ تا ۶۰ تریلیون ین (معادل ۳۱۳ تا ۳۷۶ میلیارد دلار) به بخش نظامی اختصاص یابد.

اگرچه این رقم از بودجه ۴۳ تریلیون ینی برنامه پنج‌ساله فعلی بیشتر است، اما فاصله زیادی با بودجه ۸۰ تریلیون ینی دارد که برخی مقامات نظامی و نمایندگان حزب حاکم لیبرال دموکرات در مذاکرات خود با شرکت‌های پیمانکار، آن را مبنا قرار داده بودند.

به گفته منابع آگاه، پیشنهاد کاهش هزینه‌های نظامی ممکن است به نصف شدن سفارش‌های برنامه‌ریزی‌شده برای برخی موشک‌ها و هواپیماها، از جمله جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ ساخت آمریکا و همچنین تجهیزات تولید شرکت‌های داخلی و خارجی منجر شود.

از جمله بزرگ‌ترین شرکت‌های پیمانکار صنایع دفاعی ژاپن می‌توان به شرکت‌های صنایع سنگین میتسوبیشی، میتسوبیشی الکتریک و صنایع سنگین کاوازاکی اشاره کرد.

ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد هزینه‌های نظامی به خبرنگاران گفت: «کمیته مشورتی امنیت و دفاع نیز این موضوع را با چنین جزئیاتی بررسی نکرده است؛ بنابراین فکر نمی‌کنم هنوز به مرحله‌ای رسیده باشیم که بتوانم درباره آن اظهارنظر کنم.»

سخنگوی وزارت دفاع ژاپن نیز اعلام کرد: «میزان بودجه برنامه آتی تقویت توان دفاعی هنوز مشخص نشده است.» وی افزود: «موضع ما این است که ابتدا نیاز‌های ژاپن برای دفاع از خود را تعیین کنیم و سپس بودجه را بر اساس آن تنظیم کنیم.»

بر اساس محاسبات رویترز، اختصاص ۶۰ تریلیون ین به بخش نظامی باعث می‌شود ژاپن همچنان از هدف تعیین‌شده برای افزایش هزینه‌های نظامی به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی عقب بماند؛ این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، متحدان واشنگتن را برای افزایش هزینه‌های نظامی تحت فشار قرار داده است.

منبع: المیادین