منابع می‌گویند پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره، معاون ترامپ در حال بررسی آن است که برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی نامزد نشود. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از افراد نزدیک به جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ گزارش داد که او پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای، در حال بررسی این موضوع است که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ نامزد نشود.

بر اساس این گزارش، ونس همچنان به حزب جمهوری‌خواه متعهد است، اما درباره اینکه آیا باید ریاست این جریان را بر عهده بگیرد، تردید دارد. برخی از متحدان او نیز نگرانند که در صورت ادامه جنگ ایران تا سال ۲۰۲۸، پیروزی هر نامزد جمهوری‌خواهی در انتخابات دشوار باشد.

سی‌ان‌ان همچنین به پیامی اشاره کرد که ونس پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای منتشر کرده بود. او در این پیام علنا اعلام کرد که این شکست به دلیل جنگ ایران بوده و اینکه واشنگتن باید خود را بر مسائل دیگری متمرکز کند. اگرچه ترامپ در آن زمان گفته بود که با انتشار چنین پیامی مشکلی ندارد، اما منابع می‌گویند که رئیس جمهور آمریکا «در محافل خصوصی از این اقدام انتقاد کرده است».

به گزارش این شبکه، ترامپ از اینکه معاونش علناً از تصمیم او برای ورود به جنگ حمایت نکرده، خشمگین بوده است.

روز گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که معاون خود را از مسئولیت مذاکرات مربوط به ایران کنار گذاشته است. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که ونس از این پس تمام تمرکز خود را بر مقابله با فساد و جرایم دموکرات‌ها در شهر‌ها و ایالت‌های تحت مدیریت این حزب خواهد گذاشت. او همچنین مدعی شد که آمریکا دیگر نیازی به توافق با ایران ندارد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ماه‌های گذشته نقش محوری در مذاکرات غیرمستقیم واشنگتن با تهران داشت و در اواخر فروردین نیز برای گفت‌و‌گو‌ها به پاکستان سفر کرده بود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ونس ، معاون ترامپ ، انتخابات ریاست‌جمهوری
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