باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد به مقامات این کشور دستور داده است برای رفع محدودیت در سامانه ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک با آمریکا تماس بگیرند.

گفته شده این محدودیت مانع استفاده نیرو‌های اوکراینی از سامانه‌های رهگیر علیه پهپاد‌های روسی شده است.

زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که محدودیت سرعت ۱۶۱ کیلومتر در ساعت برای نیرو‌های اوکراینی در سراسر خط مقدم همچنان برقرار است.

این سقف سرعتی است که سامانه استارلینک اجازه می‌دهد تجهیزات متصل به آن، با آن سرعت حرکت کنند. به نظر می‌رسد اسپیس‌ایکس برای جلوگیری از استفاده نظامی و کنترل پهپاد‌های پرسرعت، سرعت حرکت دستگاه‌های متصل را به ۱۶۱ کیلومتر در ساعت محدود کرده است.

رئیس جمهور اوکراین افزود که به وزارت خارجه و وزیر دفاع اوکراین دستور داده است رایزنی‌ها با وزارت خارجه آمریکا، پنتاگون و شرکت اسپیس‌ایکس را برای دریافت توضیحات و حل این مشکل افزایش دهند.

زلنسکی شب گذشته از بازگشت محدودیت‌ها و اختلال در عملکرد استارلینک در مناطق مختلف اوکراین خبر داد.

در ادامه، یک مقام اروپایی آگاه اعلام کرد که محدودیت‌های جدید از چند روز پیش و هم‌زمان با آغاز مذاکرات آمریکا و روسیه در ابوظبی شروع شد. به گفته او، مقام‌های اوکراینی این اقدام را تصادفی نمی‌دانند و آن را تلاشی برای اعمال فشار ارزیابی می‌کنند.

حدود یک ماه پیش هم شرکت اسپیس‌ایکس روی استارلینک اوکراین محدودیت سرعت اعمال کرد. در همین راستا، پهپاد‌های اوکراینی که با سرعت بیش از حدود ۱۶۱ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کردند، اتصال ماهواره‌ای خود را از دست می‌دادند.

پس از اعتراض اوکراین و پیگیری مقام‌های آمریکایی، زلنسکی در ۲۴ اکتبر (دوم آبان) اعلام کرد محدودیت‌ها برطرف شده و سرعت اتصال به حالت عادی برگشته است.

منبع: بریکینگ نیوز