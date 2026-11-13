باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اداره اطلاع‌رسانی و ارتباطات وزارت دفاع سوریه امروز جمعه اعلام کرد در پی حمله افراد ناشناس به نیرو‌های ارتش سوریه در شهرک «جدیده بکاره» در شرق دیرالزور، یک سرباز کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند.

استان دیرالزور در شرق سوریه طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش ناامنی و حملات مسلحانه علیه نیرو‌های نظامی و امنیتی بوده است. در این میان، حملات منتسب به هسته‌های مخفی گروه‌های تروریستی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی این منطقه به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش المرصد السوری لحقوق الانسان، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا ۸ اوت، ۳۵ حمله منتسب به داعش در استان دیرالزور ثبت شده بود. این حملات عمدتا نیرو‌های نظامی و امنیتی سوریه را هدف قرار داده‌اند.

همچنین در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، یک سرباز ارتش سوریه در پی حمله افراد ناشناس در روستای السعده در شرق دیرالزور کشته شد. در حمله دیگری در ۸ اوت نیز یک سرباز کشته و دو نفر زخمی شدند؛ هرچند مسئولیت این حملات به‌طور رسمی از سوی هیچ گروهی پذیرفته نشده است.

شایان ذکر است که در روز‌های اخیر نیز درگیری‌های عشیره‌ای در شهر البوکمال در شرق دیرالزور گزارش شده است؛ از جمله درگیری مسلحانه میان اعضای عشیره الجغایفه در ۵ نوامبر که با مداخله نیرو‌های امنیتی و اعمال منع آمدوشد همراه شد.

منبع: النشره