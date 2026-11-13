باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - محمد نصرتی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار دوستانه تیم‌های پیشکسوتان فوتبال ایران و پیشکسوتان استقلال اهواز گفت: آرزوی سلامتی و بهبودی برای آقای ابراهیم تهامی دارم و خیلی خوشحالم که امروز در کنار بزرگان فوتبال بودم.

او درباره آگهی انتقال امیرحسین محمودی بیان کرد:امیرحسین محمودی در جام جهانی حضور داشته و توقع دادرد که بهتر با او رفتار شود و موضوع دوم باشگاه حرفه ای عمل می کند و اگر در کانون خانواده باشگاه این مسئله حل می شد خیلی بهتر بود ولی امیرحسین محمودی باید بداند که فقط استعداد کافی نیست و باید مشاوره درست بگیرد.