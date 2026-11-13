باشگاه خبرنگاران جوان - شهرداری صدرا و دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی، گام بلندی در راستای پیوند دانش دانشگاهی با مدیریت اجرایی شهر، شناسایی نظام‌مند چالش‌های شهری و ارائه راهکار‌های علمی برداشتند.

این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصی دانشگاه در حوزه مدیریت شهری، ارتقای کیفیت خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و پاسخ‌گویی علمی به نیاز‌های شهر به امضا رسید.

توسعه پایدار نیازمند برنامه‌ریزی پژوهش‌محور است

پژمان شفیعی، شهردار صدرا، در این نشست با تشریح روند توسعه جمعیتی و کالبدی شهر، بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی مدیریت شهری و حرکت به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، مطالعات تخصصی و برنامه‌ریزی راهبردی تأکید کرد.

او اظهار داشت: صدرا طی سال‌های گذشته با اتکا به ظرفیت‌های ارزشمندی همچون دانشگاه آزاد اسلامی و مجموعه بیمارستان پیوند اعضا مسیر توسعه خود را طی کرده است؛ اما سرعت رشد جمعیت (جمعیت تقریبی ۲۵۰ هزار نفری) و گسترش محدوده‌های شهری موجب شده در برخی حوزه‌های زیرساختی، آموزشی، خدماتی و زیست‌محیطی، میان نیاز‌های واقعی شهر و سطح برخورداری از امکانات فاصله ایجاد شود.

شهردار صدرا با تأکید بر اینکه جبران این عقب‌ماندگی‌ها صرفاً از مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی امکان‌پذیر نیست، افزود: توسعه متوازن نیازمند شناخت دقیق مسائل، تحلیل علمی اولویت‌ها و تدوین برنامه‌های اجرایی مبتنی بر مطالعات کارشناسی است. در همین راستا، دانشگاه‌ها می‌توانند به‌عنوان بازوی مشورتی مدیریت شهری نقش مؤثری ایفا کنند.

تعریف پروژه‌های توسعه‌ای به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان

شفیعی با اشاره به بودجه حدود ۳ هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال جاری گفت: متناسب با ابعاد جمعیتی و کالبدی شهر، مجموعه‌ای از پروژه‌ها با برآورد اعتباری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تعریف شده است.

او ساماندهی ورودی‌های شهر از محور‌های خلیج فارس و دوکوهک، احداث آرامستان، اجرای پارک خطی حدود ۶ کیلومتری میان فاز‌های یک و دو و همچنین مدیریت یکپارچه ترافیک و احداث تقاطع‌های غیرهمسطح را از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای شهر برشمرد.

شهردار صدرا تدوین «نظام مسائل شهر» را محور اصلی این همکاری دانست و خاطرنشان کرد: در این چارچوب، چالش‌های شهری به‌صورت ساختاریافته شناسایی و برای انجام مطالعات تخصصی در اختیار گروه‌های پژوهشی دانشگاه قرار می‌گیرد.

او گفت: مدیریت پسماند، بهینه‌سازی منابع آب، توسعه فضای سبز، هدایت آب‌های سطحی و ترافیک از جمله این حوزه‌هاست. به گفته وی، در نخستین گام، بهسازی و ساماندهی ورودی دانشگاه آزاد اسلامی در صدرا در دستور کار اجرایی قرار می‌گیرد.

آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی برای پشتیبانی علمی از توسعه صدرا

در ادامه، قائدی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، با استقبال از تعاملات دوجانبه اظهار داشت: دانشگاه آزاد با برخورداری از حدود یک‌هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی، توانمندی بالایی برای مشارکت در حل مسائل شهری دارد.

او با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه در حوزه‌های عمران، معماری، شهرسازی و سرمایه‌گذاری افزود: فعالیت دانشکده هنر و معماری و مجموعه مدارس سما با حدود ۷۰۰ دانش‌آموز در شهر صدرا، ظرفیت مناسبی برای تقویت تعاملات دوجانبه و پیگیری موضوعاتی نظیر ایمنی و ساماندهی مسیر‌های منتهی به دانشگاه فراهم کرده است.

منبع: شهرداری شیراز