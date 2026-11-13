تهران وارد شرایط قرمز آلودگی هوا برای تمامی گروه‌های سنی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاخص کیفیت هوای تهران هم‌اکنون با قرار گرفتن روی عدد ۱۵۳، در وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌های سنی قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته نیز عدد ۱۱۹ را نشان می‌داد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

از ابتدای سال جاری تاکنون، تهران ۱۹۱ روز هوای قابل قبول، ۱۳ روز هوای پاک، ۳۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز هوای ناسالم برای تمام گروه‌های سنی را تجربه کرده است.

معاون شهردار تهران، محسن هرمزی، می‌گوید مهم‌ترین راهکار برای رفع آلودگی هوا، توسعه حمل‌ونقل عمومی است.

 رئیس شورای شهر تهران، مهدی چمران، نیز می‌گوید باید گمرک اتوبوس‌های خاک‌خورده را هرچه زودتر ترخیص کند تا گامی در جهت کاهش آلودگی هوا برداشته شود.

منبع: فارس

برچسب ها: آلودگی هوا ، هشدار آلودگی
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