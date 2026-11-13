دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: توسعه فعالیت فعالان حمل‌ونقل باید با ورود به بخش‌هایی همچون انبارداری، بسته‌بندی، تخلیه و بارگیری و توزیع مویرگی دنبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری  - مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیت اعضای این انجمن در بخش‌های مختلف زنجیره لجستیک، گفت: توسعه کسب‌وکار فعالان این حوزه صرفاً به حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و باید تمامی ظرفیت‌های لجستیکی از جمله انبارداری، تخلیه و بارگیری، بسته‌بندی و توزیع در شبکه مویرگی مورد توجه قرار گیرد.

پل‌مه با اشاره به جایگاه انجمن کشتیرانی اظهار کرد: این انجمن یکی از تشکل‌های محوری و حرفه‌ای کشور است که تمامی زیرشاخه‌های لجستیکی مرتبط با کسب‌وکار اعضای خود را گرد هم آورده و به جرأت می‌توان آن را یکی از تشکل‌های اساسی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک کشور دانست.

دبیر انجمن کشتیرانی با بیان اینکه توسعه توانمندی‌ها و گسترش کسب‌وکار اعضا از جمله اهداف اصلی این انجمن است، تصریح کرد: تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه افزایش توانمندی اعضا و توسعه فعالیت‌های آنان را در بخش‌های مختلف لجستیک فراهم کنیم.

پل‌مه ادامه داد: توسعه کسب‌وکار اعضا نباید صرفاً در حوزه حمل‌ونقل خلاصه شود، بلکه لازم است تمامی بخش‌های زنجیره لجستیک از جمله انبارداری، تخلیه و بارگیری، بسته‌بندی و همچنین توسعه فعالیت در شبکه توزیع مویرگی به‌عنوان بخش‌های مکمل فعالیت اعضا مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، لجستیک
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